Elezioni europee 8 e 9 giugno: gli elenchi degli scrutatori

Elenco degli scrutatori Per elezioni europee 2024 Scrutatori supplenti Per elezioni europee 2024

In seduta pubblica, a sorteggio, la Commissione Elettorale Comunale ha provveduto alla nomina dei 244 scrutatori da assegnare ai seggi per le elezioni europee dell'8 e 9 giugno 2024. Inoltre è stata formata una graduatoria di 240 supplenti: questi ultimi vengono chiamati dal Comune a svolgere le funzioni di scrutatori quando vengono presentate rinunce. Nei prossimi giorni, il Comune provvederà alla notifica della nomina agli scrutatori selezionati.Il Comune ha pubblicato l'elenco degli scrutatori con l'indicazione della sezione (in tutto le sezioni sono 60) e anche la graduatoria dei supplenti. Pubblichiamo in due elenchi in coda a questa notizia.Per le europee c'è una novità: si vota il sabato e la domenica, non il lunedì. Infatti nei Paesi dell'Unione europea la "finestra" del voto è dal 6 al 9 maggio. L'Italia ha scelto le date dell'8 e del 9 giugno, per l'elezione di 76 membri del Parlamento europeo. Si vota dalle ore 15 alle 23 di sabato 8 giugno e dalle 7 alle 23 di domenica 9. La scheda sarà solo una.I presidenti di seggio, invece, vengono nominati dalla Corte d'Appello di Bari.