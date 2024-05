Messi a dimora nuovi alberi in via Manzoni, piazza Zanardelli e via Matera

Nell'ambito dei lavori di riqualificazione di via Manzoni, nel tratto fra via Carpentino e via Arona, è iniziata la messa a dimora di nuove alberature per la sostituzione dei pini che sono stati rimossi a causa dei noti problemi provocati dalle radici. Si sta provvedendo alla messa a dimora di bagolari, aceri campestri, tigli e alberi di Giuda ("cercis siliquastrum"). In via Manzoni, a novembre, è partito un cantiere della durata prevista di circa un anno per lavori di sistemazione stradale, di miglioramento del verde pubblico, dell'arredo urbano e di pubblica illuminazione. Alla fine, aumenteranno gli spazi pedonali al posto della striscia di asfalto posizionata davanti alle abitazioni.Restano in tema di lavori e pubblici e verde, è in atto anche l'intervento in via Matera e in piazza Zanardelli per l'appalto, in corso di realizzazione, di "Restauro e risanamento conservativo di piazza Zanardelli - percorso di Collegamento di via Matera e viale Martiri - PSR 2014/2020 intervento 4.1 Gal - Terre di Murgia". Sono stati messi a dimora 3 cedri in piazza Zanardelli, al fine di ripristinare l'aspetto storico-architettonico prevalente della piazza, e 7 olmi nella parte prospiciente la scalinata monumentale in via Matera, a compensazione delle alberature rimosse sulla stessa via negli anni precedenti. Inoltre, sulla piazza sono in corso le attività di posa in opera delle nuove basole in pietra, in sostituzione dell'asfalto."In tutta la città è molto corposo il programma di lavori pubblici, sia per opere già finanziate sia per quelle da appaltare o per le nuove progettualità, su cui l'Amministrazione comunale e gli uffici sono costantemente impegnati", si legge in una nota.