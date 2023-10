Il 6 novembre parte il cantiere in via Manzoni

I lavori di riqualificazione dell'asse viario di via Manzoni saranno consegnati il 6 novembre 2023 alla ditta aggiudicataria. La riqualificazione di via Manzoni riguarda lavori di sistemazione stradale, di miglioramento del verde pubblico, dell'arredo urbano e di pubblica illuminazione. Aumentano gli spazi pedonali e sparisce la striscia di asfalto posizionata davanti alle abitazioni. Prevista anche una pista ciclabile.Può quindi iniziare il cantiere di un'opera attesa da moltissimi anni. E' noto che le radici degli alberi hanno creato dissesti stradali e hanno divelto i marciapiedi. Inoltre l'area è da riqualificare per la funzione sociale perché invasa dalle auto. Da contratto, i lavori dureranno circa un anno.Per questa ragione, su un tratto di circa un chilometro non si potrà più tenere il mercato settimanale del sabato. Dall'11 novembre l'area mercatale sarà riorganizzata e si terrà in forma alternata solo nel tratto compreso tra piazza De Napoli e via Merano, per poter garantire libero accesso ai lavori nel tratto antecedente. Da quel momento i commercianti ambulanti si divideranno a sabati alternati, con metà dei posteggi autorizzati ogni volta.