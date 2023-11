Iniziati i lavori in via Manzoni, aumenteranno superfici pedonali

In via Manzoni sono iniziati i lavori per la riqualificazione dell'asse viario nella parte in cui la strada è alberata. Sono interventi attesi da tempo, soprattutto dai residenti, per i dissesti stradali provocati dai pini messi a dimora negli anni '90.La durata dei lavori è fissata in 365 giorni, per una spesa di circa mezzo milione di euro. Si prevedono la sistemazione stradale, il miglioramento del verde pubblico (con rimozione dei pini e messa a dimora di altri tipi di piante e alberi), dell'arredo urbano e di pubblica illuminazione. Aumenteranno gli spazi pedonali e sparirà la striscia di asfalto posizionata davanti alle abitazioni.Per consentire l'esecuzione dei lavori, con ordinanza del comando di Polizia locale sono state impartite disposizioni con un divieto di sosta e divieto di circolazione stradale solo nei momenti in cui il cantiere occuperà i tratti stradali; altrimenti via Manzoni resterà percorribile (fatta eccezione, appunto, per singoli tratti in cui il cantiere procederà volta per volta).Per il cantiere, su un tratto di circa un chilometro non si potrà più tenere il mercato settimanale del sabato. Dal 18 novembre l'area mercatale sarà riorganizzata e si terrà in forma alternata solo nel tratto compreso tra piazza De Napoli e via Merano. Da quel momento i commercianti ambulanti si divideranno a sabati alternati, con metà dei posteggi autorizzati ogni volta. Ciò significa, nella sostanza, che il mercato del sabato si dimezzerà.I commercianti ambulanti di CasAmbulanti (provenienti dai Comuni del Nord Barese, soprattutto Andria e Bisceglie) perdono 26 giornate lavorative e temono anche per le vendite nel periodo natalizio. Ad esprimersi in merito alla situazione è l'attivista sindacale, Savino Montaruli, presidente CasAmbulanti-UniPuglia, che ha dichiarato: "Alcune delle soluzioni per evitare questa frammentazione degli ambulanti in due turni sono già state presentate, formalizzate - ha detto - e sono sul tavolo di concertazione; così come altre soluzioni sono a portata di mano per consentire a tutti gli ambulanti di esercitare la loro attività tutte le settimane e comunque in tutti i 52 giorni dell'anno". Pertanto la categoria spera di trovare "la soluzione migliore e la più idonea per evitare penalizzazioni".Per approfondire leggi anche (clicca sui link):