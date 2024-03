Comune a confronto con cittadini e commercianti per i lavori nel corso

Lunedi 18 Marzo, alle ore 11.00, nella Sala Consiliare del Comune, l'Amministrazione comunale ha indetto un'assemblea pubblica per un confronto con i cittadini e gli operatori commerciali sulle modalità e sui tempi dei lavori previsti nel centro storico e finanziati con i fondi del Pnrr. In particolare, si farà riferimento agli interventi programmati in Corso Federico II di Svevia e nelle piazze Duomo, Repubblica e Municipio.A confrontarsi con i cittadini saranno il sindaco Vitantonio Petronella, l'assessore al centro storico e ai lavori pubblici Michele Mirgaldi, il dirigente del settore Lavori pubblici Biagio Maiullari, insieme ai tecnici. "L'Amministrazione - si legge in un comunicato - sarà impegnata nel garantire l'esecuzione dei lavori, riducendo al minimo i possibili disagi per chi vive e lavora nell'area interessata".I lavori di ripavimentazione, progettati già da alcuni anni, sono finanziati con i fondi del PNRR. Gli interventi previsti riguardano la rimozione dell'attuale pavimentazione in pietra, la sistemazione dei sottoservizi, la pavimentazione con basole di una pietra diversa da quella attuale. Inevitabilmente scavi e lavorazioni così importanti avranno un impatto sulla vita dei residenti e soprattutto delle attività economiche e commerciali che, infatti, già chiedono rassicurazioni sulla celerità e sulla possibilità di conciliare il cantiere con la vita normale di negozi, bar, ecc., riducendo i disagi il più possibile.Nel corso dell'incontro di lunedì si farà il punto della situazione confrontando le rispettive esigenze (cittadini, operatori economici, tecnici e imprese).