Polis2030: esenzione Imu e Tari e agevolazioni per le attività nel corso

Comunicato dei consiglieri comunali di Polis2030I consiglieri comunali della coalizione Polis2030, in sede di approvazione del bilancio ed in occasione delle sedute del consiglio comunale celebratosi nei giorni 13 e 14 marzo, hanno presentato una proposta con la quale si impegna il Sindaco, la Giunta Comunale e l'intero Consiglio Comunale a prevedere delle agevolazioni per le attività presenti in Corso Federico II di Svevia e Piazza Duomo per l'intero periodo dei lavori di manutenzione straordinaria di riqualificazione, pavimentazione e sottoservizi che interesseranno il corso e le piazze annesse.La proposta, approvata durante il Consiglio Comunale, grazie al sollecito impegno dei consiglieri comunali della coalizione Polis2030, prevede l'esenzione Tari e Imu oltre ad un indennizzo da riconoscersi in favore di tutte quelle attività che subiranno una riduzione del fatturato pari al 30% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Esenzione Imu da riconoscere in favore dei proprietari di immobili concessi in locazione per attività commerciali/artigianali collocate lungo Corso Federico II di Svevia / piazza Duomo. Con conseguente scomputo e detrazione dell'importo oggetto di esenzione dal canone di locazione dovuto dal conduttore dell' immobile."Con questo risultato diamo finalmente voce e risposta alle tante richieste di famiglie e negozianti".