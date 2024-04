Mobile imbottito: accordi Italia-Cina al Fuori salone di Milano

Comunicato di Francesco Fiore - "Associazione Italiana per l'Amicizia con il Popolo Cinese", sugli accordi Italia-Cina che sono stati stipulati nel Fuori salone di Milano.Si consolida ulteriormente il legame tra Italia e Cina. Grazie al grande lavoro di tessitura esperito dalla "Associazione Italiana per l'Amicizia con il Popolo Cinese", presieduta da Irene Pivetti, in data 15 aprile in occasione del Fuori Salone a Milano, ha promosso una "Tavola Rotonda" alla presenza del Console Generale Cinese in Italia Liu Kan e della Vice-segretario del Comitato Provinciale del Partito di Jiangxi e segretario del Comitato municipale del Partito di Ganzhou Wu Zhongqiong.L'occasione volta a rafforzare la cooperazione Istituzionale ma anche economica e commerciale sugli scambi Cina-Italia ha prodotto la sottoscrizione di un memorandum necessario a garantire il totale rispetto degli accordi e la tutela di brevetti e proprietà intellettuale. Vista l'opportunità offerta ad una delle realtà imprenditoriali più interessanti del distretto produttivo del mobile imbottito, straordinaria é la soddisfazione anche per il Territorio Murgiano. Infatti, l'azienda altamurana sarà protagonista delle future azioni di promozione, fortemente sostenute anche dalle Istituzioni Cinesi, nell'avvio di un nuovo e virtuoso spirito collaborativo e nuovi mercati.L'intento di portare le singolari note di confort creativo ed esclusivo design decisamente legati alla cultura identitaria di un Luogo è davvero forte e, non meno importante, corrisponde pedissequamente a quanto i nuovi grandi mercati si aspettano dalle nostre eccellenze produttive.