Imprese all'estero: missione in Cina per una delegazione di Altamura

Comunicato stampa della delegazione che nei giorni è stata accolta con tutti gli onori in Cina, nel distretto di NankangSi è completata con successo la visita della delegazione della Città di Altamura, del sig. Francesco Fiore, rappresentante del movimento culturale "Ora" e del Consigliere Comunale Giacchino Perrucci, presso il distretto di Nankang, della città di Ganzhou, provincia di Jiangxi.Su invito del Sindaco Li Gan Xing, con delega del Sindaco di Altamura Antonio Petronella è stata siglata una lettera d'intenti finalizzata all'avvio di un iter di gemellaggio della Città murgiana, centro del distretto del mobile imbottito, con il distretto omologo della Città cinese, allo scopo di favorire forme di collaborazione fra le imprese, la condivisione di competenze e la diffusione del mobile altamurano nel mondo."È stata una straordinaria esperienza di accoglienza - ha dichiarato al suo ritorno il consigliere Perrucci - persone ospitali e imprese straordinariamente bene organizzate, che ci hanno permesso di valutare da vicino la moderna filiera produttiva del mobile industriale cinese. Hanno ancora molto da imparare quanto al design, ma il processo produttivo è impressionante. Ciò che è determinante in questo rapido e sostanziale progresso dell'industria cinese è senz'altro il supporto dello Stato, e lo sforzo costante di miglioramento e di semplificazione che le istituzioni rivolgono nell'interesse delle imprese"."Questo supporto positivo è un fattore determinante di competitività dell'industria cinese nel mondo - gli fa eco Fiore - in Cina è chiaro che l'imprenditore lavora in sinergia con le istituzioni statali e distrettuali. É auspicabile che anche nel nostro Paese vi sia questa sinergia tra i diversi attori in campo al fine di essere competitivi sui mercati". A gennaio, nella città di Nankang, sarà aperto il Centro Cino-Italiano di Design Sostenibile, raccogliendo l'eredità dell'architetto Alessandro Agrati, del Politecnico di Milano, già presente a Nankang fino all'anno scorso.L'iniziativa di interscambio, promossa dall'Associazione per l'Amicizia con il Popolo Cinese, presieduta da Irene Pivetti, si è svolta sotto il patrocinio di Valore Impresa, sistema di servizi a livello nazionale che da oltre 15 anni opera a favore delle piccole e medie imprese italiane, sotto la guida di Gianni Cicero. Da non sottovalutare il ponte culturale e turistico, unico e d'immensa importanza, che Altamura e Ganzhou condividono: i rinvenimenti paleo-antropologici afferenti al Cretaceo e che cristallizzano materialmente la vita dei Dinosauri sul Pianeta.È in programma, all'inizio del 2024, l'accoglienza della delegazione istituzionale cinese con i rappresentanti istituzionali e del mobile imbottito per avviare un programma di cooperazione.