AG Impresa e Generali - Altamura promuovono un seminario sulla protezione del patrimonio aziendale.Il 17 aprile, alle 18.00, nell'area conferenze presso gli spazi di Edil Habitat, in via Manzoni ad Altamura, si terrà il primo appuntamento del percorso di formazione ed informazione "Protezione Imprese". L'evento promosso in collaborazione con la Generali - Ag. di Altamura-Verdi, affronterà il delicato tema della protezione del patrimonio aziendale: i rischi base e quelli catastrofali.Il momento, coordinato da Francesco Fiore, sarà animato dagli interventi di Giovanni Squicciarini - Presidente AG Imprese Altamura; Carlo Pellicola - CEO Gruppo Pellicola e Vice Presidente Nazionale Confimi Industria Meccanica; Saverio Mascolo - Agente Generali Altamura; Tonino Colosimo - Direttore Commerciale Nazionale AG Imprese; Gino Perrucci - Direttore Tecnico AG Imprese Altamura.L'invito è volto al tessuto aziendale e produttivo del Territorio e "AG Imprese", grazie alla prestigiosa collaborazione con il Gruppo Generali - Ag. Verdi - Altamura, con questo primo appuntamento intende informare e sensibilizzare sulle nuove opportunità di protezione al patrimonio d'impresa.