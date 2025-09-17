Bilancio
Bilancio
Economia

Strategia di sviluppo imprenditoriale: corsa agli incentivi economici

La Regione ha presentato i risultati finora raggiunti

Puglia - mercoledì 17 settembre 2025 22.30
Si è svolto a Bari, nella Fiera del Levante, una giornata informativa sulla strategia della Regione Puglia per lo sviluppo delle imprese.

Al 31 agosto 2025 si registrano sulla programmazione 2021-2027 già 2700 progetti imprenditoriali presentati che prevedono investimenti per circa 3,5 miliardi di euro e il coinvolgimento di 2766 aziende; l'architettura delle opportunità è stata adeguata al mutato scenario normativo, economico e sociale ed è in grado di accompagnare le imprese a intraprendere il percorso verso la trasformazione digitale, l'internazionalizzazione, la transizione ecologica ed energetica, nonché lo sviluppo delle competenze.

L'avviso Contratti di Programma, rivolto alle grandi imprese, con il coinvolgimento obbligatorio di PMI o start up per attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione tecnologica, ha visto presentare fin ad oggi già 28 iniziative (di cui 4 promosse da imprese estere) che hanno complessivamente coinvolto 79 aziende.
Per l'avviso PIA "PIA – Programmi Integrati di Agevolazione" rivolto alle PMI per investimenti in ricerca e sviluppo che trainano l'innovazione, l'internazionalizzazione e la formazione dei dipendenti sono state presentate 273 iniziative, con il coinvolgimento di 288 imprese.

Sull'avviso MINIPIA, rivolto alle micro e piccole imprese, per sostenere i progetti di ammodernamento e/o ampliamento del proprio business passando necessariamente attraverso un progetto di innovazione, sono state presentate 870 iniziative da altrettante aziende. Emerge un quadro in cui l'innovazione è declinata in maniera sempre più incisiva, non più appannaggio delle sole realtà imprenditoriali più strutturate ma anche delle micro e piccole imprese, che ben comprendono il loro ruolo chiave per generare qualità e fortificare il processo di crescita.

Per NIDI – "Nuove iniziative d'impresa", lo strumento di agevolazione che sostiene l'autoimpiego di persone che hanno difficoltà ad accedere al mondo del lavoro, come giovani, donne, disoccupati, lavoratori in procinto di perdere il posto, sono state presentate 1166 iniziative. La misura è attiva dal 2014 sulla programmazione 2007-2013 ed è stata riproposta sulle programmazioni 2014-2020 e 2021-2027. In questi 15 anni solo su NIDI sono stati concessi aiuti per oltre 200 milioni di euro che hanno consentito l'avvio di oltre 3.300 imprese, dando l'opportunità di autoimpiego a circa 5.000 persone, precedentemente in condizioni di svantaggio lavorativo. Dal 2022 lo strumento ha recepito e attuato quanto previsto dalla DGR 15 settembre 2021, n. 1466, "Approvazione del documento strategico Agenda di genere. La Strategia Regionale per la Parità di Genere in Puglia", caratterizzandosi per aiuti differenziati a seconda della composizione della compagine e delle caratteristiche dell'impresa, per renderli adeguati alle specifiche esigenze dell'impresa proponente. In particolare, per le compagini più deboli (interamente giovanili o femminili) si prevede un'intensità di aiuto pari al 100% e un contributo a fondo perduto che può arrivare al 75% con l'accompagnamento gratuito di ARTI. I dati, a partire dalla modifica del 2022, evidenziano una significativa partecipazione femminile, peraltro con una qualità elevata, testimoniata dalla percentuale di domande ammesse superiore rispetto a quelle presentate. Nel periodo 2021-2027, a partire da dicembre 2023 fino a luglio 2025, a fronte di 1.116 domande presentate, 338 sono state già ammesse di cui 197 imprese femminili per un totale agevolazioni 18.071.614 milioni.

193 aziende hanno presentato domanda su TecnoNidi, che si rivolge alle startup tecnologiche e alle imprese che investono in ricerca e sviluppo e che attraverso l'avviso regionale intendono avviare o sviluppare in Puglia piani di investimento a contenuto tecnologico finalizzati all'introduzione di nuove soluzioni produttive. E' da sottolineare che su queste domande ben il 60% perviene da fuori Puglia (Lombardia, Lazio, Toscana, Piemonte, Campania, Sicilia, Marche, Veneto, Emilia Romagna, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Spagna), confermando nei numeri l'attrattività del territorio pugliese per chi voglia avviare una nuova impresa innovativa.
  • Imprese
Altri contenuti a tema
Convegno dei commercialisti e consulenti su crisi d’impresa Convegno dei commercialisti e consulenti su crisi d’impresa A Gravina, a cura della Adecl
Gielle celebra 60 anni di eccellenza nella sicurezza antincendio Gielle celebra 60 anni di eccellenza nella sicurezza antincendio Grande evento: annullo filatelico, nuovo conio e ospiti da tutto il mondo
Sviluppo del territorio, le opportunità per le imprese Sviluppo del territorio, le opportunità per le imprese Un convegno sulla Zes (zona economica speciale) e sui Pia (agevolazioni)
COFIDI.IT: finanziamenti garantiti erogati in Puglia pari a 89,9% COFIDI.IT: finanziamenti garantiti erogati in Puglia pari a 89,9% Assemblea ordinaria dei soci approva bilancio 2024
Agevolazioni allo sviluppo, aumenta numero imprese Agevolazioni allo sviluppo, aumenta numero imprese Le novità in una delibera della Regione
Agevolazioni alle imprese: la situazione in Puglia Agevolazioni alle imprese: la situazione in Puglia Tutti i dati
Riprende il dialogo tra Comune e associazioni categoria Riprende il dialogo tra Comune e associazioni categoria Cantieri in città: chiesti i ristori per le imprese
Bandi e avvisi per le imprese: la guida con tutte le informazioni utili Bandi e avvisi per le imprese: la guida con tutte le informazioni utili Per sostegno e attrazione degli investimenti
Scontro frontale fra due auto sullo "stradone "
17 settembre 2025 Scontro frontale fra due auto sullo "stradone"
Facilitazione digitale: primo bilancio per la rete di sportelli
17 settembre 2025 Facilitazione digitale: primo bilancio per la rete di sportelli
Elezioni regionali a novembre, si attende decreto
16 settembre 2025 Elezioni regionali a novembre, si attende decreto
Prima giornata di memoria degli internati militari italiani
16 settembre 2025 Prima giornata di memoria degli internati militari italiani
Servizio civile agricolo, progetti anche ad Altamura
16 settembre 2025 Servizio civile agricolo, progetti anche ad Altamura
Aumentano le richieste di aiuto ai centri antiviolenza
15 settembre 2025 Aumentano le richieste di aiuto ai centri antiviolenza
Presentati progetti per due nuovi elettrodotti ad Altamura
15 settembre 2025 Presentati progetti per due nuovi elettrodotti ad Altamura
Rinnovata la Carta dedicata a te, 500 euro per spesa in generi alimentari
15 settembre 2025 Rinnovata la Carta dedicata a te, 500 euro per spesa in generi alimentari
Team Altamura, un pari contro i giovani dell'Atalanta
14 settembre 2025 Team Altamura, un pari contro i giovani dell'Atalanta
Nuova stagione, nuove ambizioni: ecco la Soccer Altamura
14 settembre 2025 Nuova stagione, nuove ambizioni: ecco la Soccer Altamura
Grande festa per la Madonna del Buoncammino
14 settembre 2025 Grande festa per la Madonna del Buoncammino
Team Altamura: test importante con l'Atalanta under 23
13 settembre 2025 Team Altamura: test importante con l'Atalanta under 23
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.