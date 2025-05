Gielle celebra 60 anni di eccellenza nella sicurezza antincendio

l'annullo filatelico speciale, realizzato in collaborazione con Poste Italiane, che raffigura il logo del 60° anniversario. L'annullo sarà disponibile presso uno spazio filatelico temporaneo allestito per l'occasione.

il nuovo conio commemorativo, una medaglia in edizione limitata, creata per ricordare i valori e la visione che da sei decenni guidano l'azienda: innovazione, affidabilità, responsabilità e impegno globale.

In occasione del suo 60° anniversario (1965–2025), GIELLE, azienda leader a livello internazionale nei sistemi e nelle tecnologie per la sicurezza antincendio, celebra questo importante traguardo con un evento esclusivo domenica 1° giugno 2025, presso la sede centrale di Altamura. La giornata sarà dedicata ai collaboratori del Gruppo GIELLE, provenienti da tutte le sedi nazionali e internazionali, e agli ospiti istituzionali e aziendali giunti da ogni parte del mondo, che hanno condiviso e sostenuto il percorso di crescita e innovazione dell'azienda.Durante l'evento saranno presentati ufficialmente due simboli celebrativi:La cerimonia comprenderà anche un percorso espositivo sulla storia di GIELLE, con materiali originali, tecnologie storiche e testimonianze che raccontano l'evoluzione dell'azienda dal 1965 a oggi."Sessant'anni di attività sono un traguardo importante, che vogliamo condividere con chi ha contribuito a renderlo possibile: i nostri collaboratori e partner in tutto il mondo. Questa giornata è dedicata a loro, alla storia che abbiamo costruito insieme e al futuro che vogliamo continuare a progettare con passione e competenza," ha dichiarato Rosanna Galantucci che guida l'azienda insieme al fratello Vincenzo e al padre Luigi.Fondata ad Altamura nel 1965 da Luigi Galantucci, GIELLE è oggi un gruppo internazionale con sedi operative in Europa, Asia, Medio Oriente e America Latina. L'azienda si distingue per l'adozione di tecnologie all'avanguardia nella prevenzione e nella gestione degli incendi in ambito industriale, civile, navale e militare.