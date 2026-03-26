Divano - Made in Italy
Divano - Made in Italy
Economia

Mobile imbottito: ad Altamura quasi 200 aziende

I dati di Unioncamere sul distretto appulo-lucano

Altamura - giovedì 26 marzo 2026 9.47
Nel convegno di lunedì ad Altamura, organizzato da Filca Cisl Bari, sul mobile imbottito, Unioncamere Puglia ha presentato i dati sulla consistenza numerica delle imprese e sull'occupazione nel comparto tra Puglia e Basilicata. In tutto 611 aziende e una forza lavoro di oltre 9.200 persone. Ad Altamura c'è il maggior numero di imprese (192).

Il report
Nel comparto appulo-lucano della produzione di divani e poltrone al II trimestre 2025 si contano 611 aziende, un quarto di tutta Italia; per la precisione, 493 operano in Puglia, 118 in Basilicata. Numeri che fanno di questo sistema d'impresa il polo produttivo più ampio del Paese, davanti a Lombardia (516 attività), Toscana (299), Emilia-Romagna (295) e Veneto (257). Vi lavorano 9.214 persone (fonte INPS), un dato pari al 41% della forza lavoro nazionale del settore. L'assorbimento medio di personale per azienda supera la quota dei 15 dipendenti, un numero elevato, tipico di una produzione labour-intensive (in cui è richiesta molta manodopera). Le altre regioni italiane oscillano infatti dai 4 della Toscana ai 7 della Lombardia, fino ai 9 di Veneto ed Emilia-Romagna.

Nelle province di Bari e Barletta-Andria-Trani operano 412 aziende e 7.172 dipendenti. Questo sistema imprenditoriale, a cavallo fra due regioni distinte e varie province, va però considerato come un unico distretto per motivi storico-funzionali. L'area murgiana si è specializzata nella produzione di questi articoli in un momento storico preciso, tra gli anni Settanta e Ottanta, attraverso l'introduzione di processi industriali e di una produzione in serie. Le tracce di questa vicenda si intravedono anche nella struttura "concentrata" delle imprese, disposte per i due terzi intorno al celebre "triangolo del salotto", i cui vertici sono i Comuni di Altamura (192 aziende), Santeramo in Colle (62) e Matera (103). L'apparato produttivo, poi, si irradia a Gravina In Puglia (39), Bari (35) e Modugno (27), per proseguire -con consistenze minori- lungo l'altopiano murgiano, in direzione nord (Andria, Corato, Bitonto su tutte), sudest (Laterza, Martina Franca e Taranto) e sud-ovest (Ferrandina).

Tanto in Puglia quanto in Basilicata, agli stabilimenti di produzione dei divani si affiancano anche altre imprese con un'offerta merceologica complementare, ma sempre gravitante nell'alveo del legno-arredo. Largamente maggioritari sono i produttori di mobili e soluzioni di arredo interno (713). Non mancano le specializzazioni "verticali" (48 produttori di cucine, 62 di materassi e doghe, 12 di sedie) e neppure le attività "di servizio", quali la produzione di parti e accessori di mobili (31) o la finitura (39 aziende attive nella laccatura, verniciatura e rivestimento).
  • Salotti
  • Mobile imbottito
Altri contenuti a tema
1 Dazi in Usa: possibili ripercussioni sul mobile imbottito Dazi in Usa: possibili ripercussioni sul mobile imbottito Da oggi in vigore, al 15% sulle esportazioni
Mobile imbottito: accordi Italia-Cina al Fuori salone di Milano Mobile imbottito: accordi Italia-Cina al Fuori salone di Milano Comunicato dell'Associazione Italiana per l'Amicizia con il Popolo Cinese
Salone del mobile di Milano: Altamura c'è Salone del mobile di Milano: Altamura c'è Numerose le imprese presenti, alcune hanno forte proiezione internazionale
Mobile imbottito: sbagliato fare accordi con Cina La città Mobile imbottito: sbagliato fare accordi con Cina Intervento della Filca Cisl Bari dopo la polemica ad Altamura
Imprese all'estero: missione in Cina per una delegazione di Altamura Imprese all'estero: missione in Cina per una delegazione di Altamura Con tutti gli onori, a Nankang si è avviato il percorso per un gemellaggio
Distretto del divano, nel 2022 aumentate le esportazioni Distretto del divano, nel 2022 aumentate le esportazioni L'inizio del 2023, invece, presenta un calo
Rifiuti di salottifici, dalla Murgia finivano nelle campagne tarantine Cronaca Rifiuti di salottifici, dalla Murgia finivano nelle campagne tarantine Cinque persone arrestate per lo smaltimento illecito
Salone del mobile, tante aspettative ma anche incognite Salone del mobile, tante aspettative ma anche incognite Evoluzione dei mercati risente dell'instabilità internazionale
Calendario scolastico 2026-2027: stabilite le date
25 marzo 2026 Calendario scolastico 2026-2027: stabilite le date
Mancanza di energia elettrica, un'ordinanza di chiusura scolastica
25 marzo 2026 Mancanza di energia elettrica, un'ordinanza di chiusura scolastica
Tennis: torneo internazionale nei circoli di Altamura e Gravina
25 marzo 2026 Tennis: torneo internazionale nei circoli di Altamura e Gravina
Diga di Saglioccia, i lavori verso la fine
25 marzo 2026 Diga di Saglioccia, i lavori verso la fine
Referendum: la soddisfazione del comitato per il no
24 marzo 2026 Referendum: la soddisfazione del comitato per il no
La ristorazione incontra lo sport all'insegna del benessere
24 marzo 2026 La ristorazione incontra lo sport all'insegna del benessere
Mobile imbottito: Filca Cisl propone un patto per il lavoro
24 marzo 2026 Mobile imbottito: Filca Cisl propone un patto per il lavoro
Team Altamura: non riesce l'impresa a Salerno
23 marzo 2026 Team Altamura: non riesce l'impresa a Salerno
Referendum sulla giustizia: ad Altamura prevale il no
23 marzo 2026 Referendum sulla giustizia: ad Altamura prevale il no
Referendum: ad Altamura affluenza del 53,7%
23 marzo 2026 Referendum: ad Altamura affluenza del 53,7%
Referendum sulla giustizia: ieri 40% di affluenza al voto
23 marzo 2026 Referendum sulla giustizia: ieri 40% di affluenza al voto
Team Altamura cerca riscatto contro la Salernitana
22 marzo 2026 Team Altamura cerca riscatto contro la Salernitana
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.