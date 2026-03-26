Mobile imbottito: ad Altamura quasi 200 aziende

Nel convegno di lunedì ad Altamura, organizzato da Filca Cisl Bari, sul mobile imbottito, Unioncamere Puglia ha presentato i dati sulla consistenza numerica delle imprese e sull'occupazione nel comparto tra Puglia e Basilicata. In tutto 611 aziende e una forza lavoro di oltre 9.200 persone. Ad Altamura c'è il maggior numero di imprese (192).Il reportNel comparto appulo-lucano della produzione di divani e poltrone al II trimestre 2025 si contano 611 aziende, un quarto di tutta Italia; per la precisione, 493 operano in Puglia, 118 in Basilicata. Numeri che fanno di questo sistema d'impresa il polo produttivo più ampio del Paese, davanti a Lombardia (516 attività), Toscana (299), Emilia-Romagna (295) e Veneto (257). Vi lavorano 9.214 persone (fonte INPS), un dato pari al 41% della forza lavoro nazionale del settore. L'assorbimento medio di personale per azienda supera la quota dei 15 dipendenti, un numero elevato, tipico di una produzione labour-intensive (in cui è richiesta molta manodopera). Le altre regioni italiane oscillano infatti dai 4 della Toscana ai 7 della Lombardia, fino ai 9 di Veneto ed Emilia-Romagna.Nelle province di Bari e Barletta-Andria-Trani operano 412 aziende e 7.172 dipendenti. Questo sistema imprenditoriale, a cavallo fra due regioni distinte e varie province, va però considerato come un unico distretto per motivi storico-funzionali. L'area murgiana si è specializzata nella produzione di questi articoli in un momento storico preciso, tra gli anni Settanta e Ottanta, attraverso l'introduzione di processi industriali e di una produzione in serie. Le tracce di questa vicenda si intravedono anche nella struttura "concentrata" delle imprese, disposte per i due terzi intorno al celebre. L'apparato produttivo, poi, si irradia a Gravina In Puglia (39), Bari (35) e Modugno (27), per proseguire -con consistenze minori- lungo l'altopiano murgiano, in direzione nord (Andria, Corato, Bitonto su tutte), sudest (Laterza, Martina Franca e Taranto) e sud-ovest (Ferrandina).Tanto in Puglia quanto in Basilicata, agli stabilimenti di produzione dei divani si affiancano anche altre imprese con un'offerta merceologica complementare, ma sempre gravitante nell'alveo del legno-arredo. Largamente maggioritari sono i produttori di mobili e soluzioni di arredo interno (713). Non mancano le specializzazioni "verticali" (48 produttori di cucine, 62 di materassi e doghe, 12 di sedie) e neppure le attività "di servizio", quali la produzione di parti e accessori di mobili (31) o la finitura (39 aziende attive nella laccatura, verniciatura e rivestimento).