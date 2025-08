Dazi in Usa: possibili ripercussioni sul mobile imbottito

Da oggi entrano in vigore i dazi al 15% introdotti dagli Stati Uniti d'America sulle merci e sui prodotti dell'Unione europea. Quali saranno gli impatti?Uno dei settori interessati dalle esportazioni riguarda il mobile imbottito che ha il suo cuore nella Murgia e riguarda le città di Altamura, Gravina, Matera e gli stabilimenti Natuzzi. Ancora da valutare quali saranno le ripercussioni sulle esportazioni, sicuramente non saranno indolori. Tra l'altro, l'introduzione dei dazi da parte dell'Amministrazione Trump ha già provocato un recupero del 2% del dollaro sull'euro e questa è una prima conseguenza perché, alla lunga, comporta un cambiamento nella bilancia commerciale.In particolare, per la Natuzzi il mercato Usa è importante. Si registra un commento del coordinamento Cobas-Lp/Natuzzi Spa che esprimere "grave preoccupazione per le ricadute delle politiche autarchiche trumpiane verso i lavoratori di Natuzzi Spa. Per quest'ultima il mercato Usa vale circa 90 milioni di euro di fatturato all'anno, che prevedibilmente andranno a ridursi drasticamente, con l'odierna entrata in vigore di dazi al 15% sui prodotti provenienti dall'Unione europea". L'organizzazione sindacale vigilerà affinché "gli effetti delle problematiche sin qui affrontate non siano superati scaricandoli sulla forza lavoro, tuttavia è innegabile che per tutelare i lavoratori si dovranno individuare le soluzioni opportune confrontandosi con le Istituzioni politiche. Pertanto, Cobas del Lavoro Privato chiede al Mimit (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) di convocare la Cabina di Regia in merito alla vertenza Natuzzi Spa, dato che, a dir del vero, la convocazione è attesa da giugno 2023".