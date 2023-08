Distretto del divano, nel 2022 aumentate le esportazioni

"Intesa Sanpaolo" redige ad ogni trimestre lo studio "Monitor Distretti industriali del Mezzogiorno" in cui traccia la situazione sulle esportazioni in 28 comparti produttivi dell'Italia meridionale. Lo studio prende in considerazione anche il distretto del mobile imbottito che comprende le aziende operanti in Basilicata e in Puglia, concentrate nell'area della Murgia.le esportazioni dei distretti del Mezzogiorno risultano in aumento sia rispetto al 2021 (+20,6%, pari a 1,6 miliardi di euro in più), che rispetto al 2019 (+22,6%, pari ad un incremento di 1,7 miliardi di euro). Questi risultati riflettono in parte il rialzo dei prezzi alla produzione del manifatturiero (+ 11,9% tra gennaio e dicembre 2022 e lo stesso periodo del 2021 e +16,8% tra gennaio e dicembre 2022 e il corrispondente periodo del 2019), ma confermano anche la competitività delle aree distrettuali del Mezzogiorno. La crescita dei distretti del Mezzogiorno sui mercati esteri risulta nettamente superiore alla media dei distretti industriali italiani (+14,2% la variazione tendenziale nel 2022). ll distretto del mobile imbottito della Murgia ha registrato un +8,2% rispetto al 2021, in crescita anche rispetto ai livelli pre-Covid (+36%).l'export dei distretti industriali del Mezzogiorno ha registrato un aumento tendenziale dell'11%, un dato migliore rispetto alla media dei distretti italiani (+7,1%). Però risulta negativo il dato del distretto del mobile imbottito della Murgia che registra -19,7% rispetto al periodo gennaio-marzo del 2022. Perché questa battuta di arresto? Sarà importante per gli addetti ai lavori esaminare. Tuttavia, dopo il Salone del mobile di Milano, c'è fiducia anche se lo scenario internazionale resta instabile.