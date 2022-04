Un Its su sistema casa e legno arredo

Con un incontro al Palazzo Marchesale di Santeramo, a cui hanno partecipato i rappresentanti del territorio, nei giorni scorsi è stato avviato il progetto di costituzione di un Its - Istituto tecnico superiore nell'area murgiana. L'obiettivo è creare un indirizzo di studi specifico sul sistema casa. Gli Its sono gli istituti ad alta specializzazione, non universitari, a cui si accede con il titolo di diploma."Sto lavorando da tempo al progetto di realizzare un Its in Puglia dedicato al sistema casa - ha dichiarato la deputata del Movimento 5 stelle Angela Masi, promotrice dell'iniziativa - che permetta la formazione professionale di tutta la filiera del legno arredo presente nella Murgia e non solo. Una delle difficoltà espresse dalle aziende del settore, vere e proprie eccellenze del nostro territorio, è proprio quella di reperire tecnici specializzati".I dati Unioncamere dicono infatti che, prima della pandemia, nella filiera del legno-arredo pugliese lavoravano oltre 18mila addetti, impiegati in 3.438 imprese. La difficoltà di reperimento riguardano per il 52% la figura di falegname, per il 30% operai addetti ai macchinari specifici per il settore e al 49% tappezzieri e materassai. Ci sono poi le nuove sfide, come digitalizzazione e transizione ecologica, che richiedono nuove professionalità e ulteriore formazione."Vogliamo rispondere a questo bisogno: ritengo che ci siano in questo momento tutte le condizioni affinché possano partire quanto prima i corsi, visto l'interessamento dimostrato da tutti gli enti incontrati nei mesi precedenti, dal Ministero dello sviluppo economico all'Indire, dalla Regione Puglia ai sindaci della zona, nonché Confindustria Bari e l'Its Cuccovillo di Bari".Seguiranno altri incontri per sviluppare delle sinergie tra mondo della scuola e mondo del lavoro.