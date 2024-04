Salone del mobile di Milano: Altamura c'è

Da ieri e fino al 21 aprile, nella Fiera Milano Rho, si tiene la 62esima edizione del Salone del Mobile con oltre 1950 espositori provenienti da 35 Paesi. Si propone di generare valore sostenibile per gli espositori, offrire esperienze di alta qualità e promuovere l'interazione culturale e creativa per tutti. Ci sarà, inoltre, un particolare focus sulla qualità del design per cucine e bagni, celebrando anche i 25 anni del Salone Satellite.Da sempre il Salone del mobile è un'importante vetrina mondiale, utile per fare affari e mettersi in contatto con importatori di tutto il mondo. Il salone specializzato è anche un osservatorio molto valido per poter osservare le tendenze del settore della casa anche alla luce degli scenari internazionali che sono ancora resi incerti dalle guerre e dalle tensioni che si scaricano anche sull'economia. Prova ne è, ad esempio, la crisi del canale di Suez e del Mar Rosso a causa delle tensioni in Medio Oriente.Folta la presenza di imprese di Altamura, soprattutto del mobile imbottito. Non manca nessuna, praticamente, perché l'appuntamento di Milano è fondamentale. Alcune delle imprese altamurane, peraltro, hanno una forte proiezione internazionale e a Milano, per così dire, vanno sul sicuro.