Emergenza coronavirus, rinviato il Salone del mobile di Milano

L'effetto coronavirus si sta facendo sentire fortemente sui mercati e soprattutto sul settore del legno e dell'arredo. Il Salone del mobile di Milano, previsto dal 21 al 26 aprile, è stato posticipato al periodo 16-21 giugno.Accolta, quindi, la richiesta presentata dall'area murgiana e in particolare dalla Confapi di Matera e dal Comune di Altamura.Nei giorni scorsi, infatti, raccogliendo le sollecitazioni di vari imprenditori la sindaca Rosa Melodia ha inviato ai rappresentanti istituzionali della Regione Lombardia, del Comune di Milano, della Camera di Commercio e del Salone del Mobile una richiesta di rinvio della fiera, a data da destinarsi. L'assenza di importatori asiatici potrebbe arrecare danni alle imprese partecipanti così come già accaduto in occasione di altre fiere internazionali. All'aspetto economico si è aggiunto quello più importante della salute.Ai giorni scelti per il Salone del mobile si ritiene che l'allarme coronavirus sarà cessato.Gli imprenditori di Altamura e dell'area murgiana potranno prepararsi senza patemi d'animo all'importantissima vetrina da cui dipendono le sorti dell'intera annata.