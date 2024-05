Per tre giorni è festa del "pane nostro"

A partire da oggi e sino a domenica, il Comune di Altamura organizza la manifestazione "U Puèn Nest", in concomitanza con le celebrazioni della festa patronale di Sant'Irene. Nel centro storico, in vari luoghi (piazza Duomo, Museo del pane di Vito Forte in via Candiota, piazza Municipio, piazza Marconi, claustro Loporcaro) sono in programma laboratori, spettacoli, degustazioni, stand espositivi.Il programma inizia stasera, alle ore 18.00, con il convegno istituzionale "Pane nostrum: dalla tradizione all'innovazione" in Sala Consiliare. Saluti istituzionali del sindaco Vitantonio Petronella, dell'assessore alle attività produttive Tommaso Lorusso, del presidente della Regione Michele Emiliano, del sindaco metropolitano Antonio Decaro, del presidente dell'Associazione Panificatori Altamurani (Apa) Nicola Anselmo. Interventi del vescovo mons. Giuseppe Russo, del prof. Loreto Gesualdo, della presidente del Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione e del Pane Dop Lucia Forte. Modera Michele Denora, addetto stampa del Comune di Altamura.A seguire l'accensione delle luminarie e il concerto "Briciole in musica" del Coro del VI Circolo Don Lorenzo Milani, sul sagrato della Cattedrale. Il programma integrale della manifestazione è pubblicato sul portale del Comune (www.comune.altamura.ba.it).Con ordinanza di Polizia Locale si dispone: è vietata la sosta sino alle ore 24 del giorno 05/05/2024 ai veicoli, anche dei residenti, in tutte le vie e piazze interessate dalla manifestazione: piazza Duomo - piazza Repubblica - piazza Municipio - piazza Marconi - via N. Melodia - via P. Caso e via O. Serena; è vietato il transito, anche per i veicoli dei residenti, dalle ore 16 di oggi e sino alle ore 24 del 5 maggio in via Castello angolo Via Vitt. Veneto; via La Maggiore ang. via V. Veneto; piazza S. Teresa ang. via Vitt. Veneto; via Solofrano angolo piazza San Giovanni; sono vietati la sosta e il transito dalle ore 8 alle ore 24 di domenica in piazza Matteotti.La programmazione della manifestazione si integra con la festa di Sant'Irene del 5 maggio. Quest'anno è una domenica, quindi le celebrazioni religiose principali sono anticipate a sabato 4. Nella nostra AGENDA l'intero programma