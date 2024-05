Installati altri 50 cestini Eco Dog

Sono state completate le attività per distribuire in tutto l'abitato altri 50 contenitori "Eco Dog" per deiezioni canine.Erano necessari sicuramente. Troppo pochi i 20 previsti dall'appalto. Così l'amministrazione comunale ha deciso di aumentare il loro numero. Con i nuovi sono diventati 70. Inoltre sono stati sostituiti i contenitori che erano stati divelti e resi inutilizzabili.Ora sono presenti un po' ovunque. Si confida, quindi, nella collaborazione e nel senso civico per garantire decoro e pulizia su strade, marciapiedi e in aiuole e giardini.