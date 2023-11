Viabilità: per i lavori in via Manzoni novità nella sosta e nel traffico

L'Amministrazione comunale rende noto che lunedì scorso (6 novembre) gli uffici comunali del 6° settore "Realizzazione e manutenzione opere pubbliche" hanno provveduto alla consegna deial raggruppamento temporaneo di imprese - di Andria e di Trani - a cui è stato aggiudicato l'appalto.L'opera pubblica, attesa da lungo tempo, è finalizzata alla sistemazione della strada, sottoposta a numerosi dissesti, e al miglioramento della vivibilità tramite l'incremento delle superfici pedonali. Per contratto la durata del cantiere è fissata in 365 giorni che decorrono dal 6 novembre. L'effettivo inizio dei lavori è previsto nella prossima settimana.Per consentirne l'esecuzione,. A partire da lunedì 13 novembre e sino al 5 novembre 2024, viene:- istituito il divieto di sosta - zona rimozione 0-24 in via Manzoni, nel tratto compreso tra via Carpentino e piazza De Napoli;- disposta la chiusura temporanea al traffico all'occorrenza e per il tempo strettamente necessario in via Manzoni, nel tratto compreso tra via Carpentino e piazza De Napoli, e nelle vie limitrofe. In sostanza, il traffico viene interdetto solo per singoli tratti, in base agli avanzamenti del cantiere, e non sull'intera lunghezza di via Manzoni. Lo stesso vale per le vie limitrofe su cui il divieto di traffico vige solo nel caso in cui siano in corso i lavori.Sono disposizioni che intendono conciliare la vita quotidiana dei residenti e degli operatori commerciali e artigianali con la necessità di effettuare gli interventi in sicurezza. Nel contempo si garantisce la percorribilità stradale, al fine di evitare il blocco della circolazione dei veicoli, fatte salve ovviamente le limitazioni che volta per volta saranno indicate sul posto con la segnaletica mobile.In considerazione del fatto che il cantiere inizierà in modo concreto lunedì 13 novembre, ancora per un sabato, nella giornata di domani 11 novembre ilsi tiene nella sua interezza, comprendente quindi anche il tratto alberato. Per ogni sabato successivo, si procederà con la collocazione a settimane alterne dei commercianti ambulanti, nella parte di via Manzoni da piazza De Napoli alla rotonda.