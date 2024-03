Iniziati i lavori alla stazione FAL, ecco il progetto

Una nuova pensilina di circa 33 metri in prolungamento di quella esistente ed a copertura del tratto di banchina che conduce al sottopasso ferroviario; rinnovamento ed adeguamento tecnologico del fabbricato di stazione; eliminazione delle barriere architettoniche ed adeguamento dei servizi ai più moderni standard di accessibilità; installazione di tornelli, monitor informativi, connessione wifi gratuita e luci a led. E' quanto prevedono i lavori di ristrutturazione della Stazione Fal di Altamura iniziati il 18 marzo scorso con una durata prevista di un anno, durante il quale la stazione continuerà ad essere fruibile da parte degli utenti con qualche disagio, per cui sin d'ora l'Azienda chiede agli utenti di avere pazienza, perché si tratta di disagi inevitabili per garantire l'innalzamento degli standard di sicurezza, accessibilità e dotazione tecnologica della stazione.I lavori sono stati finanziati con 1 milione di euro a valere su fondi PNC, il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e prevedono la realizzazione di una nuova pensilina interna a copertura del tratto di banchina che conduce al sottopasso ferroviario, nonché l'adeguamento degli spazi interni ed esterni della stazione; l'eliminazione delle barriere architettoniche; l'installazione di mappe e percorsi tattili; l'innalzamento della banchina per favorire l'incarrozzamento a raso e, più in generale, l'adeguamento alle norme ferroviarie sulla totale accessibilità delle stazioni. La stazione sarà inoltre dotata di monitor informativi, tornelli, biglietteria automatica, connessione wifi gratuita ed impianto di illuminazione a led per garantire risparmio energetico."Con questi interventi molto attesi dalla cittadinanza e dai tanti nostri utenti altamurani – dichiarano il- renderemo la stazione di Altamura più moderna, 'green' ed accessibile secondo il modello già utilizzato dal Fal per la ristrutturazione delle altre stazioni sulla tratta ferroviaria Bari - Altamura – Matera. Assumiamo sin d'ora l'impegno a limitare il più possibile i disagi agli utenti durante i lavori ed a concluderli nei tempi previsti come, del resto, la nostra Azienda è solita fare. Quello sulla stazione di Altamura - concludono - è un ulteriore importante intervento che testimonia l'impegno di Fal, in costante sinergia con la Regione Puglia, per garantire un servizio di Trasporto Pubblico Locale sempre più efficiente e in linea con gli standard europei".