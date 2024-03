Dalla prossima settimana i lavori al ponte della statale 96 - via Santeramo

divieto di sorpasso per autoveicoli, limite di velocita di 40Km/h, restringimento carreggiata destra, deviazione del traffico su carreggiata opposta su Ss 96 Barese dal km 83+300 al km 81+600, direzione Matera, su tutte le corsie a partire dalle ore 00:00 del 18/03/2024 fino alle ore 24:00 del 16/06/2024;

divieto di sorpasso per autoveicoli, limite di velocita di 40Km/h, restringimento carreggiata sinistra, doppio senso di circolazione su Ss 96 Barese dal km 79+700 al km 82+300, direzione Bari, su tutte le corsie a partire dalle ore 00:00 del 18/03/2024 fino alle ore 24:00 del 16/06/2024.

la chiusura temporanea al traffico veicolare e l'istituzione del senso unico alternato di marcia dal giorno 18 marzo sino al 16 giugno 2024 della SS 96 direzione Matera all'altezza dello svincolo per Santeramo in Colle e la chiusura temporanea per 30 giorni (suddivisi in due periodi di 15 giorni) al traffico veicolare di via Santeramo nel tratto compreso tra la rampa di accesso della SS 96 in direzione Matera e la rampa di accesso sulla SS 96, in direzione Bari;

stabiliti i percorsi alternativi per i veicoli in transito, che saranno indicati sul posto da apposita segnaletica. Tali percorsi sono diversi a seconda della categoria dei veicoli.

Dalla prossima settimana l'Anas procederà ai lavori per la sostituzione dell'impalcato del cavalcavia della strada statale 96 (il ponte sovrastante la strada provinciale 235 Altamura Santeramo). Un'opera attesa da molto tempo. A metà del 2021, a causa di un incidente provocato da un automezzo, il ponte fu lesionato. Furono effettuati lavori urgenti di manutenzione con l'installazione di una rete per prevenire eventuali distacchi di calcinacci. Poi l'Anas ha redatto un progetto per sostituire l'infrastruttura. Tanto tempo è trascorso tra progettazione, copertura finanziaria e ritardi per la consegna della nuova struttura.Da lunedì entrano in vigore delle limitazioni al traffico che dureranno circa tre mesi, dal 18 marzo al 16 giugno. Sulla statale 96 ci sarà una restrizione di carreggiata con deviazione su quella opposta.In dettaglio, con ordinanza dell'Anas si dispongono:Inoltre, con ordinanza di Polizia locale si dispone: