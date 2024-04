Palazzetto dello sport: bisogna rifare il tetto perché... fa acqua

Serve una manutenzione straordinaria sulla copertura del palazzetto dello sport "Piccinni" in contrada Pacciarella per evitare che piova all'interno. Come purtroppo è già avvenuto in alcune circostanze, una di queste a danno della formazione femminile della Soccer Altamura che l'anno scorso si è vista infliggere una sconfitta a tavolino per impraticabilità del rettangolo di gioco, con grave danno alla corsa promozione. Ma non era nemmeno la prima volta che ciò accadeva perché questa struttura sportiva, già poco tempo dopo la sua costruzione, presentò questo problema.Il lavoro da realizzare serve a risolvere, in maniera definitiva, il problema delle infiltrazioni di acqua. A nulla sono serviti i precedenti interventi che hanno solo tamponato la situazione e i guai si sono periodicamente ripresentati. Verrà applicata una membrana sintetica sull'intera superficie del tetto, previa posa in opera di uno strato di regolarizzazione costituito da pannelli di legno strutturale. Il Comune procederà con questo intervento, previsto quest'anno nel bilancio recentemente approvato anche in consiglio comunale. Nel complesso l'opera prevede uno stanziamento di 742.000 euro di cui circa 560mila posti a base di gara.Il sindaco Vitantonio Petronella e l'assessore ai lavori pubblici Michele Mirgaldi hanno spiegato che nel progetto esecutivo sono previsti anche il trattamento antiruggine delle zone ossidate, la sostituzione della scossalina, la pulizia e impermeabilizzazione dei canali di gronda. E anche la sigillatura impermeabile dei giunti fessurati sulla facciata sud, il risanamento dei frontalino dei tre box d'ingresso e la sostituzione dei relativi pluviali, il rifacimento dell'intonaco sulle pareti a piano strada del ballatoio d'ingresso sulla facciata est, la tinteggiatura protettiva delle murature, dei pilastri e degli altri elementi in cemento armato a faccia vista, così come la verniciatura di manufatti metallici, la realizzazione di un nuovo accesso sulla facciata sud, al fine di garantire la separazione tra atleti e spettatori, la completa sostituzione della pavimentazione in parquet, la ristrutturazione di bagni e di spogliatoi e la sostituzione di porte interne ed esterne.L'inizio dei lavori è previsto nel corso dell'estate, per concludersi entro l'anno secondo il cronoprogramma redatto dagli uffici comunali.