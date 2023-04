Pioggia nel palazzetto, chiesti interventi urgenti

Archiviata l'importantissima vittoria di domenica scorsa nello scontro diretto contro la Cormar Segato Women, la Soccer Altamura è già proiettata alla prossima partita, l'ultima della regular season che la vedrà ospitare la Futsal Ragusa. La partita andrà in scena domenica pomeriggio al Palazzetto dello Sport di Contrada Pacciarella e, stando alle previsioni, potrebbe esserci ancora pioggia.La società altamurana, memore di quanto successo qualche domenica fa quando il big match contro il Royal Lamezia non è andato in scena proprio a causa delle infiltrazioni di pioggia che hanno interessato la struttura altamurana, ci tiene ad evitare il ripetersi di una situazione del genere e tramite una dichiarazione rilasciata dal vice presidente Carlo Benedetto, ha lanciato un appello alle istituzioni: "Lo sport ci ha ridato la possibilità di giocarci le nostre chance per la qualificazione ai playoff, nonostante la sconfitta a tavolino per inagibilità del palazzetto della scorsa giornata disputata in casa. Il fato ha voluto che la certezza matematica la avremo solo dopo la gara di domenica che disputeremo nuovamente in casa e la sfortuna ha voluto che ci sarà probabilmente di uovo pioggia, quindi chiediamo a gran voce alle istituzioni che ci aiutino e ci siano vicine onde evitare che il palazzetto "casa nostra" non risulti nuovamente inagibile ed il nostro sogno sfumi definitivamente non per demeriti sportivi ma per menefreghismo delle istituzioni".