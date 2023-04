Manutenzione stradale, lavori in via Parisi

Sono in corso i lavori per la manutenzione straordinaria in via Parisi di cui si sta effettuando il rifacimento. Il traffico viene deviato in via Pio XXII e in via Pier Luigi da Palestrina.L'intervento rientra nel programma "Strada x strada", finanziato con quasi 2 milioni di euro di fondi regionali, appaltato e consegnato a settembre 2022 dall'amministrazione comunale. In tutto il programma prevede di ri-asfaltare circa 50 strade, in buona parte riguardanti i quartieri Sacro Cuore e San Giovanni Bosco. La maggior parte degli interventi è stata già effettuata.La manutenzione straordinaria in via Parisi riguarda l'intera strada, sino all'intersezione con via Gravina.