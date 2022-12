Dopo le attività di sanificazione e dopo le nuove analisi, riapre il palazzetto dello sport "Piccinni" in contrada Pacciarella. Lo ha deciso il Comune con ordinanza sindacale.Viene revocata la precedente ordinanza con cui il 17 ottobre l'impianto è stato chiuso dopo il rilevamento della "Legionella pneumophila".La struttura, quindi, sarà nuovamente utilizzabile dalle società e dalle associazioni sportive che in questo periodo hanno dovuto giocare sempre in trasferta o in soluzioni alternative, con conseguenti disagi.