Triangolare di volley per far conoscere la Unipancreas

"Battesimo" per il nuovo palazzetto dello sport - cosiddetta "La cupola" - in contrada Pacciarella angolo viale Padre Pio. Sabato 23 ottobre la Biscò Leonessa volley organizza il primo torneo "Unipancreas", un triangolare con Volley Up Acquaviva e Orsa Cuti Capurso. Il torneo ha lo scopo di promuovere le attività della onlus Unipancreas.Unipancreas, nata a Verona nel settembre 2018, ha la priorità di aiutare le persone che si trovino nella situazione di un sospetto diagnostico di tumore al pancreas, o di dover iniziare un percorso di cura per una malattia accertata. Inoltre intende aumentare il grado di conoscenza relativa alla prevenzione del tumore pancreatico mediante l'organizzazione di eventi rivolti ai pazienti e ai loro familiari.I posti al nuovo palazzetto sono limitati (info 3358273772). Sono le prime gare ufficiali nella nuova struttura. Inizio alle ore 17 con la sfida tra Leonessa e Orsa Cuti. Seguiranno le altre due (Acquaviva - Orsa Cuti e Leonessa - Acquaviva).Il torneo "Unipancreas" avrà una seconda tappa a Capurso. Poi, il 18 novembre, nella giornata dedicata al tumore al pancreas, si terrà un convegno al teatro Piccinni di Bari con la partecipazione del dottor Giovanni Butturini e in quella circostanza si terrà la premiazione delle atlete.