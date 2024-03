Team Altamura: vittoria al cardiopalma ed è fuga

Domenica strepitosa per Team Altamura. Vittoria sofferta in casa contro il Casarano (1-0). E sugli altri campi perdono il Martina (1-2 con il Gravina) e il Nardò sconfitto dal Matera (2-0). Per i ragazzi di Giacomarro è la fuga in vetta. I punti di vantaggio della seconda Martina diventano 8 e sul Nardò 10.Ha segnato Addiego Mobilio a 10 minuti dal termine, su assist di Loiodice.In tribuna si salta e si festeggia.Seguono notizie