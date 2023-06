Olimpiadi metropolitane: ad Altamura il basket e il karate

Oltre duemila atleti, 135 associazioni, 26 Comuni metropolitani, 18 discipline sportive: sono solo alcuni numeri della 2^ edizione della "Olimpiade Metropolitana" presentata a Bari dal sindaco metropolitano, Antonio Decaro e dal Dirigente del Servizio Programmazione della Rete Scolastica Promozione e Coordinamento delle Politiche Giovanili, Luigia Carbonara, alla presenza anche dei Sindaci dei Comuni che hanno aderito all'iniziativa, dei Presidenti delle numerose associazioni sportive e federali coinvolte e del giornalista sportivo, Antonio Guido. La 2^ edizione dell'"Olimpiade Metropolitana" coinvolgerà, dal 23 al 30 giugno prossimi, i Comuni di Adelfia, Altamura, Bari, Bitetto, Bitonto, Capurso, Casamassima, Cassano Murge, Cellamare, Corato, Giovinazzo, Gravina in Puglia, Locorotondo, Modugno, Mola di Bari, Molfetta, Monopoli, Noicattaro, Palo del Colle, Ruvo di Puglia, Sammichele di Bari, Sannicandro, Santeramo in Colle, Terlizzi, Triggiano e Turi che hanno messo a disposizione le proprie strutture sportive.L'iniziativa, promossa e organizzata dalla Città Metropolitana di Bari, è patrocinata dal CONI Puglia, Sport e Salute, FijlKam (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali), FITA (Federazione Italiana Taekwondo) FGI (Federazione Ginnastica Italiana) e FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici), Anche questa seconda edizione nasce nell'ottica di promozione e valorizzazione delle attività sportive e ricreative, tese a favorire valori come inclusione sociale, appartenenza al territorio, salute, benessere psicofisico e aggregazione.La manifestazione prevede tornei di calcio 5, basket f/m, calcio 9, volley f/m, tennis, judo, karate, ginnastica artistica, ginnastica ritmica, atletica, taekwondo, baseball, triathlon, nuoto, pesistica, tiro con l'arco, pattinaggio, danza sportiva che coinvolgeranno per una settimana gli atleti delle società sportive nati tra il 2010 e il 2012.La cerimonia di apertura dell'Olimpiade Metropolitana si svolgerà venerdì 23 giugno, alle ore 17.00, all'interno del campo sportivo comunale "Sigismondo Palmiotta" di Modugno. A partire dalla mattina di sabato 24 giugno inizieranno i tornei in tutti i Comuni coinvolti. La cerimonia conclusiva si terrà venerdì 30 giugno, alle ore 18.30, nel Parco Due Giugno a Bari con la consegna di targhe ai sindaci e ai rappresentanti delle associazioni dilettantistiche. Tra le novità di quest'anno una giornata interamente dedicata all'inclusione con esibizioni sportive da parte di atleti diversamente abili nelle seguenti discipline bocce, bowling e basket che si svolgerà il 28 giugno nel campo sportivo "G. Casone" a Santeramo in Colle.