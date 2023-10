PNRR: programmi di rimboschimento in tre aree comunali di Altamura

Con il progetto "Salita verso la Murgia", il Comune di Altamura è inserito nella candidatura presentata dalla Città metropolitana di Bari all'avviso promosso dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica annualità 2023/2024 (PNRR), Misura 2, Componente 4, Investimento 3.1 "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano".Candidatura - In tutto sono tre le proposte progettuali presentate dalla Città metropolitana, per un totale di nove Comuni, con l'obiettivo di mettere in atto delle azioni di forestazione e riforestazione, per un impegno finanziario complessivo di oltre 18 milioni di euro che riguardano in tutto circa 250 ettari dell'area metropolitana. Si prevede la messa a dimora di 180.000 alberi e di 66.000 essenze arbustive. Leccio, Acero, Olmo, Tamerice, Bagolaro, Roverella, Quercia di Dalechamps, Pino d'Aleppo, Carrubo, Fragno, Orniello, Farnetto sono le specie forestali che incrementeranno il patrimonio verde dell'area metropolitana.Il progetto che coinvolge Altamura e Bitonto, per un importo di € 3.276.496,65, ha un'estensione complessiva di circa 45 ettari."Creare corridoi verdi - dichiarano il sindaco Vitantonio Petronella e l'assessore all'ambiente e all'agricoltura Leo Martinelli - è l'obiettivo di questo bando che nell'ottica della transizione ecologica intende recuperare aree degradate, non utilizzate o percorse dal fuoco. Di concerto con gli uffici del settore sviluppo e governo del territorio e del servizio agricoltura, l'amministrazione comunale ha individuato due aree localizzate lungo la strada provinciale 41 per Laterza, poco dopo l'abitato, e lungo la strada comunale esterna 143 Graviscella. Una progettualità importante di cui attendiamo l'esito, con fiducia".Programma già finanziato - Nell'ambito del Pnrr, è già stato finanziato un programma di rimboschimento che riguarda Altamura, sempre con l'attuazione da parte della Città metropolitana di Bari. Riguarda terreni seminativi adiacenti la pineta di proprietà comunale alla località Visceglie, sulla strada provinciale Altamura-Foresta Mercadante.