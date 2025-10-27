Albero e palo illuminazione caduti in piazza Stazione

Questa notte si è verificata la caduta di un albero in piazza Stazione. La caduta dell'albero ha provocato anche danni ad un palo tirante dell'Enel presente nella villetta. Fortunatamente non si sono verificati danni a persone. Sui social si registrano i commenti indignati di molte persone e anche esponenti delle forze politiche.Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il Comando di Polizia Locale, l'Ufficio tecnico accompagnato dal Sindaco per le dovute verifiche. È stata allertata l'Enel e la ditta Maggi, concessionaria della pubblica illuminazione e la ditta di manutenzione del verde pubblico. Si è proceduto a transennare la zona per la messa in sicurezza e seguiranno controlli da parte di agronomi per ulteriori verifiche.Il Comando di Polizia Locale ha disposto, con ordinanza 746, la chiusura al transito pedonale della villa ubicata in piazza Stazione e ha istituito il divieto di transito e di fermata su entrambi i lati della piazza (nel tratto compreso tra viale Regina Margherita e via 2 Giugno).Il Comune di Altamura ha reso noto che, in esecuzione della determina dirigenziale n. 1304 del 22/09/2025, "ha avviato verifiche visive e strumentali sulle alberature ubicate negli spazi verdi e lungo le viabilità pubbliche. In tutte le aree più sensibili, ville comunali, parchi e giardini pubblici, tecnici agronomi specializzati stanno procedendo a verificare la stabilità delle alberature, anche in considerazione dell'intensificarsi di fenomeni meteorologici, per prevenire eventuali danni".