Albero caduto
Albero caduto
Cronaca

Albero e palo illuminazione caduti in piazza Stazione

Verifiche visive e strumentali sulle alberature

Altamura - lunedì 27 ottobre 2025 15.10
Questa notte si è verificata la caduta di un albero in piazza Stazione. La caduta dell'albero ha provocato anche danni ad un palo tirante dell'Enel presente nella villetta. Fortunatamente non si sono verificati danni a persone. Sui social si registrano i commenti indignati di molte persone e anche esponenti delle forze politiche.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il Comando di Polizia Locale, l'Ufficio tecnico accompagnato dal Sindaco per le dovute verifiche. È stata allertata l'Enel e la ditta Maggi, concessionaria della pubblica illuminazione e la ditta di manutenzione del verde pubblico. Si è proceduto a transennare la zona per la messa in sicurezza e seguiranno controlli da parte di agronomi per ulteriori verifiche.

Il Comando di Polizia Locale ha disposto, con ordinanza 746, la chiusura al transito pedonale della villa ubicata in piazza Stazione e ha istituito il divieto di transito e di fermata su entrambi i lati della piazza (nel tratto compreso tra viale Regina Margherita e via 2 Giugno).

Il Comune di Altamura ha reso noto che, in esecuzione della determina dirigenziale n. 1304 del 22/09/2025, "ha avviato verifiche visive e strumentali sulle alberature ubicate negli spazi verdi e lungo le viabilità pubbliche. In tutte le aree più sensibili, ville comunali, parchi e giardini pubblici, tecnici agronomi specializzati stanno procedendo a verificare la stabilità delle alberature, anche in considerazione dell'intensificarsi di fenomeni meteorologici, per prevenire eventuali danni".
Soccer Altamura: riscatto immediato contro la Lazio
27 ottobre 2025 Soccer Altamura: riscatto immediato contro la Lazio
Non c’è due senza tre, Soccer Altamura vince ancora
26 ottobre 2025 Non c’è due senza tre, Soccer Altamura vince ancora
Elezioni regionali: quattro i candidati alla Presidenza
25 ottobre 2025 Elezioni regionali: quattro i candidati alla Presidenza
Team Altamura, impresa a Foggia
25 ottobre 2025 Team Altamura, impresa a Foggia
In Puglia dichiarata l'emergenza per mancanza di acqua
24 ottobre 2025 In Puglia dichiarata l'emergenza per mancanza di acqua
“SogniAMO”: l’Open Day da non perdere a Calderoni Martini
24 ottobre 2025 “SogniAMO”: l’Open Day da non perdere a Calderoni Martini
Volley: la Leonessa di Puglia contro la Leonessa d'Italia
24 ottobre 2025 Volley: la Leonessa di Puglia contro la Leonessa d'Italia
Derby a Foggia, partita difficile per Team Altamura
23 ottobre 2025 Derby a Foggia, partita difficile per Team Altamura
Aumentano i servizi di sostegno psicologico nelle scuole
23 ottobre 2025 Aumentano i servizi di sostegno psicologico nelle scuole
“Soccer ambiziosa, vogliamo farci rispettare anche contro la Lazio”
23 ottobre 2025 “Soccer ambiziosa, vogliamo farci rispettare anche contro la Lazio”
Cento anni: auguri alla signora Lucrezia!
22 ottobre 2025 Cento anni: auguri alla signora Lucrezia!
Comunità energetiche rinnovabili, prorogati i termini
22 ottobre 2025 Comunità energetiche rinnovabili, prorogati i termini
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito pu� essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.