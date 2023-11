Orientamento al lavoro: apre sportello Porta futuro

Domani (martedì 28 novembre), alle ore 17.00, in via Marecchia, nel Laboratorio Urbano giovanile viene inaugurato lo sportello di Porta Futuro Area Metropolitana di Bari. Porta Futuro Area Metropolitana di Bari è un programma della Città Metropolitana di Bari che ha creato una rete di sportelli per l'orientamento al lavoro, con gli obiettivi di favorire l'occupazione lavorativa, facilitare l'incontro tra domanda e offerta, contribuire allo sviluppo del territorio. Ogni sportello eroga e promuove servizi gratuiti connessi alle politiche del lavoro, ai quali è possibile accedere tramite accreditamento al portale web (www.portafuturobari.it).Per la realizzazione di tale progetto, il Comune di Altamura ha messo a disposizione i locali del Laboratorio Urbano giovanile in via Marecchia. Inoltre gli uffici del settore Lavori Pubblici del Comune di Altamura hanno curato le procedure di gara per la manutenzione degli immobili e per la fornitura di arredi per entrambi gli sportelli di Altamura e di Gravina in Puglia (in piazza Pellicciari 19).All'inaugurazione parteciperanno il sindaco Vitantonio Petronella, l'assessore alle politiche giovanili Cecilia Tafuni e i responsabili della cooperativa che gestisce lo sportello per conto della Città metropolitana.