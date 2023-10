Un grande progetto con tutti i siti e i beni culturali di Altamura

La giunta regionale della Puglia ha approvato lo schema di protocollo di intesa, per la disciplina dei rapporti tra la Regione Puglia, il Comune di Altamura, il Parco dell'Alta Murgia e la Città Metropolitana di Bari per la realizzazione di un progetto strategico in cui mettere a sistema tutti i beni storici, archeologi, paleontologi e geologici del territorio altamurano.Il progetto consiste nella valorizzazione del "Pulo di Altamura" e del patrimonio culturale e paleontologico presso i siti di Lamalunga e di Cava Pontrelli (Uomo di Altamura e Cava dei Dinosauri) con specifico riferimento all'attivazione di un percorso di co-progettazione di un sistema di interventi per dare valore a tutti i beni che sono di grande importanza ambientale e scientifica e hanno un grande potenziale turistico.Il prossimo Programma Regionale FESR-FSE Plus 2021 -2027 costituisce una rilevante occasione per la piena valorizzazione delle straordinarie risorse archeologiche, antropologiche e paleontologiche di Altamura, quali le Orme dei Dinosauri in sito Cava Pontrelli e l'Uomo di Altamura presso il sito di Lamalunga. Questa opportunità rende necessario dotare il territorio di un progetto generale integrato di recupero e valorizzazione dei siti in questione e di potenziamento della fruizione in grado di rilasciare valore per il territorio e l'intera Puglia, con il concorso di tutti gli enti coinvolti, potendo costituire uno dei "progetti speciali" (o interventi integrati territoriali) di rilevanza strategica nel programma regionale strategico per lo sviluppo della Regione Puglia.