Emiliano - Decaro
Emiliano - Decaro
Politica

Antonio Decaro da oggi presidente della Regione

Non ancora proclamati i consiglieri regionali

Puglia - mercoledì 7 gennaio 2026 16.36
Questo pomeriggio, presso la Corte D'appello di Bari Antonio Decaro è stato proclamato presidente della Regione Puglia. Ha tenuto un passaggio di consegne con il presidente uscente Michele Emiliano. Non ancora proclamati, invece, i consiglieri regionali (ci vorranno ancora alcuni giorni, visti anche i vari ricorsi presentati).

Di seguito l'intervento di Decaro.

"Buonasera a tutti. Finalmente ci siamo. Ci è voluto un po' di tempo, lo so. Ma questo tempo mi è servito per studiare, per riflettere. Per prepararmi ancora meglio a un ruolo tanto importante quanto complicato e carico di responsabilità.

La comunità pugliese in questi anni è enormemente cresciuta. E, di pari passo, sono cresciute le sue aspettative. Chi si accinge a guidare questa grande comunità deve essere all'altezza di queste grandi aspettative, superando timori e timidezze. Io non sono abituato a fare proclami o promesse roboanti. Affronterò questa sfida con il coraggio consapevole di chi sa che servire le istituzioni con impegno, dedizione, disciplina e onore è l'unico modo per fare il proprio dovere con coscienza, senza rimpianti né rimorsi.

Ringrazio Michele Emiliano, che è qui vicino con me, e tutti quelli che mi hanno preceduto in questo viaggio. Ne raccolgo il testimone con rispetto e gratitudine. Consapevole del grande lavoro che è stato fatto e di quello che ancora c'è da fare. La Puglia è una regione grande e complessa. Davanti a noi abbiamo grandi prospettive e nuove opportunità. Ma intorno a noi, dentro di noi, continuano a esserci problemi grandi e complessi. Siamo ancora una terra fragile. Ci sono fragilità fisiche, sociali e umane.

Noi guarderemo in faccia queste fragilità, sempre. Proveremo ad affrontarle e a superarle insieme, senza nasconderle, anche a costo di guastare l'immagine di una Puglia perfetta che tutti noi, orgogliosi, anche io, abbiamo raccontato sui social. Perché la storia di un popolo è più importante di una storia Instagram. Non sarò un presidente di parte. Ma non rinuncerò a parteggiare per le idee e i valori in cui credo.

Sarò il presidente di tutti, anche di quelli che non mi hanno votato, ma non sarò un presidente per tutto. La Puglia oggi merita il coraggio di saper dire anche No. Saranno dei no difficili, dei no sofferti. Saranno, ne sono consapevole, anche dei no impopolari. Ma chi governa pensando solo al consenso del giorno dopo, rinuncia al futuro. Sarò il presidente dei Pugliesi, prima che della Puglia. Perché cercherò di mettere sempre al primo posto le persone. È trascorso più di un mese. Un mese da quel consenso straordinario con cui i Pugliesi mi hanno eletto loro presidente. Una grande fiducia e una grande aspettativa e una grande responsabilità. Per me, da oggi, si riparte da zero.

Perché quella fiducia, quelle strette di mano, quegli abbracci, quella valanga di affetto che ho trovato in ogni angolo di Puglia dove sono stato in campagna elettorale, dovrò conquistarmeli di nuovo. Dovrò meritarmeli di nuovo, come se non ci fossero mai stati. Giorno dopo giorno. Lavorando con tutto l'impegno e tutta la passione di cui sarò capace.

Se oggi qualcuno mi chiedesse, parafrasando un film in uscita in questi giorni nei cinema italiani: di chi sono i nostri giorni? Io risponderei: non so di chi sono i nostri giorni. Ma so per certo che i miei giorni, tutti i miei giorni, le mie ore, i miei minuti, nei prossimi cinque anni, saranno dei pugliesi. Grazie e buon lavoro a tutti noi".
  • Regione Puglia
  • Michele Emiliano
  • Antonio Decaro
Altri contenuti a tema
Decaro proclamato presidente il 7 gennaio Decaro proclamato presidente il 7 gennaio Passaggio di consegne con Emiliano. Primo atto la nomina della giunta
Voto ad Altamura: i dati delle preferenze ai candidati Elezioni Voto ad Altamura: i dati delle preferenze ai candidati I più suffragati Paolicelli e Marroccoli. Bene Salvaggiulo e Matera alla prima esperienza politica
Record di voti per Paolicelli: è festa con Decaro Record di voti per Paolicelli: è festa con Decaro Rieletto in Consiglio regionale
Antonio Decaro nuovo presidente della Regione Puglia Elezioni Antonio Decaro nuovo presidente della Regione Puglia Larghissimo divario con l'avversario Luigi Lobuono
Elezioni: affluenza in calo, oggi il verdetto su nuovo presidente della Regione Elezioni Elezioni: affluenza in calo, oggi il verdetto su nuovo presidente della Regione Si vota sino alle ore 15.00, poi lo spoglio
Domenica di voto per le elezioni regionali Elezioni Domenica di voto per le elezioni regionali Si vota oggi (sino alle ore 23) e domani (dalle 7 alle 15)
Giandomenico Marroccoli, candidato al consiglio regionale in Forza Italia Elezioni Giandomenico Marroccoli, candidato al consiglio regionale in Forza Italia Spazio autogestito a pagamento
Elezioni regionali, lunedì Giorgia Meloni a Bari Elezioni Elezioni regionali, lunedì Giorgia Meloni a Bari Pubblicata la scheda elettorale
Allerta meteo per pioggia, temperature in calo
7 gennaio 2026 Allerta meteo per pioggia, temperature in calo
Riaperta la strada statale 96 dopo i lavori a Palo del Colle
6 gennaio 2026 Riaperta la strada statale 96 dopo i lavori a Palo del Colle
Soccer Altamura illude, poi la Women Roma dilaga
6 gennaio 2026 Soccer Altamura illude, poi la Women Roma dilaga
Team Altamura, sconfitta maturata in due minuti
5 gennaio 2026 Team Altamura, sconfitta maturata in due minuti
Bilancio demografico: popolazione in crescita ad Altamura
5 gennaio 2026 Bilancio demografico: popolazione in crescita ad Altamura
Team Altamura: si riparte in casa contro la Casertana
5 gennaio 2026 Team Altamura: si riparte in casa contro la Casertana
Volley: l'Altamura si riscatta in casa
4 gennaio 2026 Volley: l'Altamura si riscatta in casa
Oggi un mercato straordinario in via Manzoni
4 gennaio 2026 Oggi un mercato straordinario in via Manzoni
Elezioni regionali: la lista di Stea presenta ricorso
3 gennaio 2026 Elezioni regionali: la lista di Stea presenta ricorso
Asl Bari mette in guardia: attenzione ai messaggi truffa
3 gennaio 2026 Asl Bari mette in guardia: attenzione ai messaggi truffa
13
Atti vandalici nella villa comunale: ci sarà la denuncia
2 gennaio 2026 Atti vandalici nella villa comunale: ci sarà la denuncia
Volley A2: L'Altamura in cerca di riscatto
2 gennaio 2026 Volley A2: L'Altamura in cerca di riscatto
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.