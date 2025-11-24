Record di voti per Paolicelli: è festa con Decaro

Rielezione e record di preferenze. Francesco Paolicelli è il più suffragato delle elezioni regionali in Puglia. Ha totalizzato circa 33.000 preferenze.Anche ad Altamura è stato il candidato maggiormente votato con 4.057 voti.Immancabile la festa nel comitato di Antonio Decaro, eletto presidente della Regione con il 64% dei voti, rispetto al 35% di Lobuono.