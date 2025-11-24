Antonio Decaro - Francesco Paolicelli
Antonio Decaro - Francesco Paolicelli
Politica

Record di voti per Paolicelli: è festa con Decaro

Rieletto in Consiglio regionale

Altamura - martedì 25 novembre 2025 0.14
Rielezione e record di preferenze. Francesco Paolicelli è il più suffragato delle elezioni regionali in Puglia. Ha totalizzato circa 33.000 preferenze.

Anche ad Altamura è stato il candidato maggiormente votato con 4.057 voti.

Immancabile la festa nel comitato di Antonio Decaro, eletto presidente della Regione con il 64% dei voti, rispetto al 35% di Lobuono.
  • Regione Puglia
  • Antonio Decaro
  • Francesco Paolicelli
Altri contenuti a tema
Antonio Decaro nuovo presidente della Regione Puglia Elezioni Antonio Decaro nuovo presidente della Regione Puglia Ha "doppiato" l'avversario Luigi Lobuono
Elezioni: affluenza in calo, oggi il verdetto su nuovo presidente della Regione Elezioni Elezioni: affluenza in calo, oggi il verdetto su nuovo presidente della Regione Si vota sino alle ore 15.00, poi lo spoglio
Domenica di voto per le elezioni regionali Elezioni Domenica di voto per le elezioni regionali Si vota oggi (sino alle ore 23) e domani (dalle 7 alle 15)
Giandomenico Marroccoli, candidato al consiglio regionale in Forza Italia Elezioni Giandomenico Marroccoli, candidato al consiglio regionale in Forza Italia Spazio autogestito a pagamento
Elezioni regionali, lunedì Giorgia Meloni a Bari Elezioni Elezioni regionali, lunedì Giorgia Meloni a Bari Pubblicata la scheda elettorale
L’altamurano Giandomenico Marroccoli si candida al Consiglio Regionale della Puglia con “Forza Italia” Elezioni L’altamurano Giandomenico Marroccoli si candida al Consiglio Regionale della Puglia con “Forza Italia” “Per portare la voce del territorio nell’istituzione”
Elezioni regionali: elenco degli scrutatori Palazzo di città Elezioni regionali: elenco degli scrutatori Oggi la seduta pubblica della commissione elettorale
Seconda vittoria legale per studente con malattia rara La città Seconda vittoria legale per studente con malattia rara Tribunale di Bari conferma l'assistenza scolastica a tempo pieno
Antonio Decaro nuovo presidente della Regione Puglia
24 novembre 2025 Antonio Decaro nuovo presidente della Regione Puglia
Elezioni regionali: i risultati ad Altamura
24 novembre 2025 Elezioni regionali: i risultati ad Altamura
Lavori nel centro storico, ordinanza per viabilità
24 novembre 2025 Lavori nel centro storico, ordinanza per viabilità
Soccer Altamura, cuore e gol non bastano
24 novembre 2025 Soccer Altamura, cuore e gol non bastano
Elezioni: affluenza in calo, oggi il verdetto su nuovo presidente della Regione
24 novembre 2025 Elezioni: affluenza in calo, oggi il verdetto su nuovo presidente della Regione
Volley: Leonessa PanBiscò travolge l'Offanengo
23 novembre 2025 Volley: Leonessa PanBiscò travolge l'Offanengo
Domenica di voto per le elezioni regionali
23 novembre 2025 Domenica di voto per le elezioni regionali
Team Altamura: vittoria sfumata all'ultimo respiro
22 novembre 2025 Team Altamura: vittoria sfumata all'ultimo respiro
Nuovo studio sull'Uomo di Altamura
22 novembre 2025 Nuovo studio sull'Uomo di Altamura
L'altamurana Eleonora Moramarco premiata per la migliore tesi
21 novembre 2025 L'altamurana Eleonora Moramarco premiata per la migliore tesi
Team Altamura a caccia di punti a Siracusa
21 novembre 2025 Team Altamura a caccia di punti a Siracusa
Marroccoli: “Con me un altamurano in Regione Puglia”
21 novembre 2025 Marroccoli: “Con me un altamurano in Regione Puglia”
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.