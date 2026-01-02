Antonio Decaro
Politica

Decaro proclamato presidente il 7 gennaio

Passaggio di consegne con Emiliano. Primo atto la nomina della giunta

Altamura - giovedì 1 gennaio 2026 12.00
Il 7 gennaio Antonio Decaro sarà proclamato presidente della Corte d'Appello di Bari. Subito dopo, nel palazzo della Regione, si terrà il passaggio di consegne tra Decaro e il presidente uscente Michele Emiliano.

Decaro potrà procedere alla formazione della giunta. Sulla squadra di governo Decaro ha già le idee chiare. In base alle norme regionali, la giunta è composta da dieci assessori: di questi, soltanto due possono essere esterni (cioè non eletti in Consiglio regionale).

Per i consiglieri regionali, invece, ci vorranno ancora alcuni giorni, probabilmente intorno a metà del mese: la data dipende dalla conclusione degli adempimenti dei Tribunali dei rispettivi capoluoghi mentre il decreto di proclamazione è della Corte d'Appello di Bari. Ci sono già delle ipotesi di ricorso o di riconteggio ma ora è presto per dirlo, tutto dipende dall'atto ufficiale. La maggioranza scaturita ufficiosamente dall'esito elettorale di novembre è di 29 seggi contro i 21 dell'opposizione.
  • Regione Puglia
  • Antonio Decaro
