Elezioni
Voto ad Altamura: i dati delle preferenze ai candidati
I più suffragati Paolicelli e Marroccoli. Bene Salvaggiulo e Matera alla prima esperienza politica
Altamura - martedì 25 novembre 2025 18.14
Ormai i giochi sono chiusi. Tra i candidati altamurani è stato eletto solo Francesco Paolicelli, il più suffragato in Puglia con oltre 33.000 preferenze. Il giorno dopo le elezioni arrivano da parte dei candidati i ringraziamenti agli elettori. Paolicelli è risultato il più votato anche ad Altamura, seguito da Marroccoli (il candidato altamurano di Forza Italia ha ottenuto 3583 voti in tutto nella circoscrizione di Bari). Positivi i risultati di Anna Salvaggiulo e Milena Matera alla loro prima esperienza politica.
Per quanto riguarda il voto ad Altamura, nella precedente notizia Altamuralife ha fornito i dati in percentuale. In questa, invece, è il momento di passare in rassegna i dati sulle preferenze.
Riepilogo dei dati
Tot. votanti 26415 - Voti validi 2358 - Schede bianche 178 - Schede nulle 477 - Contestati 2 - Voti solo al candidato presidente 2210
Voti di lista e preferenze (primi della lista)
PD
PAOLICELLI FRANCESCO 4057
SALVAGGIULO ANNA 1505
PAGANO UBALDO 1122
PARCHITELLI LUCIA 803
VACCARELLA ELISABETTA 451
Avanti Popolari
STEA GIOVANNI FRANCESCO 1846
MATERA FILOMENA detta Milena 1245
DE ANGELIS CHIARA 339
CIAMPO MARIA ARCANGELA 227
MACINA MASSIMO 106
Fratelli d'Italia
BARATTINI MICHELE 2187
DE MARZO LAURA 328
DAMASCELLI DOMENICO 293
SCATIGNA TOMMASO 174
PETRONE CASSANDRA 88
Forza Italia
MARROCCOLI GIANDOMENICO 2358
MINUTO ANNA CARMELA 411
CONCA MARIO 183
DI PALO VITA MARIA 74
RUTIGLIANI MARIATIZIANA 42
Lega
SAPONARO GIOVANNI 1440
ROMITO FABIO SAVERIO 457
TATEO ANNA RITA 227
MARTI ROBERTO 184
SANTOCHIRICO PATRIZIA 105
Movimento 5 stelle
LOPORCARO MICHELE 2070
PIARULLI ANGELA ANNA BRUNA 118
PATRUNO ALDO 90
GUARINI VIVIANA 83
FRACCALVIERI SILVIA 83
Per la Puglia
DE DONATO MARIA GIUSEPPA 217
DIGIESI MARIA FILIPPA 86
TAMMACCO SAVERIO 72
D'AMATO VITO 70
DEFLORIO ANGELA 10
Decaro Presidente
CARLUCCI DAVIDE FRANCESCO RUGGERO 89
GUARINI ATTILIO 87
SPACCAVENTO FELICE ANTONIO 51
MONTEBRUNO GIUSEPPE 42
BOTTALICO FRANCESCA 29
Alleanza Verdi e Sinistra
VENDOLA NICOLA 180
CATALDO GAETANO 45
CAPORUSSO VENTURINA ROSARIA 21
GENTILE ELENA 21
AZZOLLINI DONATELLA 15
Puglia pacifista e popolare
ZERMO FLORENA 19
D'URSO SILVIO DONATO 8
DONNO ADA 6
CATERINO DANIELA 2
CASERTA PIER PAOLO 1
Noi Moderati - Civici per Lobuono
PETRAGALLO NICOLA 4
MORGANTE LUIGI 3
CIPRIANI LUIGI 2
SMALDINO GRAZIANA 1
PROVENZANO SOFIA 1
Alleanza civica per la Puglia
MANGANO SABINO 3
MARZO SALVATORE 1
MARTINI ERICA 1
CAPUTO DANIELA MARIANNA 1
I dati sulle elezioni ad Altamura sono consultabili sul portale del Comune. Le informazioni e i dati della circoscrizione di Bari e delle altre circoscrizioni e gli eletti in Consiglio regionale sono consultabili sulla piattaforma Eligendo del Ministero dell'Interno.
