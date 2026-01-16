Antonio Decaro - Francesco Paolicelli
Antonio Decaro - Francesco Paolicelli
Politica

Decaro nomina la giunta, Paolicelli assessore all'agricoltura

L'elenco completo con le deleghe

Altamura - venerdì 16 gennaio 2026 17.32
Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha nominato la giunta regionale. La squadra di governo è stata presentata nel pomeriggio in un incontro nel Consiglio regionale. Non ne fa parte l'ex presidente Michele Emiliano che, invece, è stato nominato consigliere giuridico di Decaro. Nominato assessore l'altamurano Francesco Paolicelli, amico e persona di fiducia di Decaro (nel periodo di sindaco di Bari).

Assessori e deleghe
ANTONIO DECARO (PRESIDENTE): Programmazione economico-finanziaria, Enti Locali, Comunicazione istituzionale, Contenzioso.
CRISTIAN CASILI, Movimento 5 stelle (VICEPRESIDENTE - Welfare e Sport): Programmazione delle politiche sociali e sociosanitarie; Inclusione sociale e lotta alle povertà; Politiche per l'accoglienza e l'integrazione; Politiche per l'infanzia, le famiglie e la genitorialità; Politiche per le disabilità e la vita indipendente; Politiche per gli anziani e l'invecchiamento attivo; Sport ed impiantistica sportiva; Economia civile; Promozione del Terzo Settore; Servizio Civile; Politiche giovanili.
DEBORA CILIENTO, Pd (Ambiente e Clima): Tutela ambientale; Politiche climatiche e adattamento ai cambiamenti climatici; Programmazione energetica e transizione ecologica; Ciclo dei rifiuti ed economia circolare; Tutela e valorizzazione delle aree protette; Educazione ambientale; Salvaguardia della biodiversità; Gestione delle emergenze.
EUGENIO DI SCIASCIO (Sviluppo Economico e Lavoro): Sviluppo economico territoriale; Filiere produttive strategiche; Politiche industriali; Attrazione degli investimenti; Innovazione e trasferimento tecnologico; Politiche per l'energia; Politiche per il sostegno alle micro, piccole e medie imprese; Economia di prossimità, commercio e artigianato; Politiche attive per il lavoro; Formazione professionale.
SEBASTIANO LEO (Bilancio e Personale): Bilancio e finanza regionale; Personale; Affari generali e appalti; Performance e valutazione; Digitalizzazione interna; Patrimonio; Provveditorato.
MARINA LEUZZI (Urbanistica e Casa): Urbanistica e pianificazione territoriale; Città pubblica e spazi collettivi; Edilizia Residenziale Pubblica; Rigenerazione urbana e territoriale; Politiche per l'accesso alla casa e l'abitare; Aree interne; Politiche per il paesaggio; Politiche per il mare e la costa.
SILVIA MIGLIETTA (Cultura e Conoscenza): Politiche culturali; Sostegno alle industrie culturali e creative; Patrimonio culturale materiale e immateriale; Biblioteche, teatri, archivi e luoghi della cultura; Politiche scolastiche; Diritto alla Studio; Residenze universitarie; Politiche per l'Università e la Ricerca; Educazione civica e affettiva; Accessibilità culturale e formazione dei pubblici; Pace; Politiche di genere; Diritti civili; Partecipazione; Legalità e Antimafia sociale.
FRANCESCO PAOLICELLI, Pd (Agricoltura): Sviluppo rurale; Agricoltura e zootecnia; Filiere agro-alimentari; Agro-ecologia; Gestione dell'acqua in agricoltura; Foreste e silvicoltura; Tutela del suolo agricolo; Biodiversità agricola; Sicurezza rurale; Promozione delle tipicità agro-alimentari; Politiche del Cibo.
DONATO PENTASSUGLIA, Pd (Salute e Benessere): Programmazione sanitaria regionale; Sanità territoriale; Prevenzione; Stili di vita; Sanità digitale; Integrazione socio-sanitaria; Benessere animale.
RAFFAELE PIEMONTESE, Pd (Infrastrutture e Mobilità): Pianificazione della mobilità regionale; Trasporto Pubblico Locale; Mobilità sostenibile; Intermodalità ed integrazione tariffaria; Infrastrutture per la mobilità; Logistica e merci; Lavori pubblici; Risorse idriche e Autorità idraulica; Portualità e retroporti; Aeroporti; Sicurezza stradale; Mobilità scolastica e universitaria; Demanio.
GRAZIAMARIA STARACE (Turismo e Promozione): Politiche per il turismo e la promozione; Sostegno all'industria turistica; Destinazioni turistiche; Turismo sostenibile; Regolazione dei flussi; Turismo culturale e rurale; Turismo lento e cammini; Eventi strategici a valenza turistica; Cooperazione internazionale.
  • Regione Puglia
  • Agricoltura
  • Giunta regionale Puglia
  • Antonio Decaro
  • Francesco Paolicelli
Altri contenuti a tema
Lavoro: bando Ismea per giovani e donne in agricoltura Scuola e Lavoro Lavoro: bando Ismea per giovani e donne in agricoltura Le domande fino al 27 febbraio
Natuzzi: retromarcia sulle chiusure di Altamura e Santeramo Jesce Economia Natuzzi: retromarcia sulle chiusure di Altamura e Santeramo Jesce Prossimo tavolo di confronto a Roma il 4 febbraio
Agricoltura: aumentano incidenti nelle campagne Territorio Agricoltura: aumentano incidenti nelle campagne I dati e le riflessioni di Coldiretti
Antonio Decaro da oggi presidente della Regione Antonio Decaro da oggi presidente della Regione Non ancora proclamati i consiglieri regionali
Decaro proclamato presidente il 7 gennaio Decaro proclamato presidente il 7 gennaio Passaggio di consegne con Emiliano. Primo atto la nomina della giunta
Ospedale della Murgia, in programma il potenziamento di Oculistica Ospedale e sanità Ospedale della Murgia, in programma il potenziamento di Oculistica Ammessa l'istanza presentata dalla Asl alla Regione. Soddisfazione di Paolicelli
Voto ad Altamura: i dati delle preferenze ai candidati Elezioni Voto ad Altamura: i dati delle preferenze ai candidati I più suffragati Paolicelli e Marroccoli. Bene Salvaggiulo e Matera alla prima esperienza politica
Record di voti per Paolicelli: è festa con Decaro Record di voti per Paolicelli: è festa con Decaro Rieletto in Consiglio regionale
Volley A2: partita decisiva in casa per l'Altamura
16 gennaio 2026 Volley A2: partita decisiva in casa per l'Altamura
Comunità energetiche rinnovabili, seconda proroga per le domande
15 gennaio 2026 Comunità energetiche rinnovabili, seconda proroga per le domande
Team Altamura, in trasferta lo scontro diretto con la Cavese
15 gennaio 2026 Team Altamura, in trasferta lo scontro diretto con la Cavese
Referendum sulla giustizia: nasce comitato per il no
15 gennaio 2026 Referendum sulla giustizia: nasce comitato per il no
Lavoro: bando Ismea per giovani e donne in agricoltura
14 gennaio 2026 Lavoro: bando Ismea per giovani e donne in agricoltura
Soccer Altamura: la under19 recupera due gol in 15 secondi
14 gennaio 2026 Soccer Altamura: la under19 recupera due gol in 15 secondi
Strade dissestate, aggiudicati i lavori per la sistemazione
14 gennaio 2026 Strade dissestate, aggiudicati i lavori per la sistemazione
Abusivismo edilizio: fondi ai Comuni per le demolizioni
13 gennaio 2026 Abusivismo edilizio: fondi ai Comuni per le demolizioni
Un servizio di taxi sociale per persone in condizioni di difficoltà
13 gennaio 2026 Un servizio di taxi sociale per persone in condizioni di difficoltà
Sanità: per abbattere le liste di attesa aumentate le fasce orarie
13 gennaio 2026 Sanità: per abbattere le liste di attesa aumentate le fasce orarie
A marzo il referendum sulla giustizia
12 gennaio 2026 A marzo il referendum sulla giustizia
Show della Soccer Altamura: 6-1 al Molfetta
12 gennaio 2026 Show della Soccer Altamura: 6-1 al Molfetta
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.