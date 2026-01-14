Lavoro: bando Ismea per giovani e donne in agricoltura

Sono quasi 30mila le imprese agricole guidate da donne e dai giovani under 35 in Puglia che, pur in un contesto segnato da conflitti e da uno scenario internazionale critico, continuano a investire il proprio futuro in campagna puntando su innovazione, sostenibilità, competitività ed efficienza. È quanto evidenzia Coldiretti Puglia commentando il nuovo bando Ismea, che prevede la fase di pre-convalida aperta fino al 27 febbraio 2026 e la fase di convalida attiva dal 17 febbraio 2026 alle ore 12 fino al 27 febbraio 2026.I contributi sono rivolti alle microimprese e alle piccole e medie imprese che subentrano nella conduzione di un'intera azienda agricola attiva da almeno due anni al momento della domanda e che presentano progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell'attività. La misura è destinata ai giovani tra i 18 e i 41 anni non compiuti e alle donne che intendono avviare o ampliare un'azienda agricola già operativa da almeno due anni, migliorandone la competitività attraverso investimenti fino a 1,5 milioni di euro, spiega Coldiretti Puglia.In Puglia sono oltre 23mila le aziende agricole condotte da donne che stanno contribuendo in modo decisivo all'innovazione del settore, grazie a un protagonismo femminile che necessita di misure di sostegno adeguate. Le imprese agricole al femminile stanno valorizzando la multifunzionalità, rinnovando professioni tradizionali nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca. A crescere è anche il numero degli agriturismi guidati da donne, aumentati del 3,7 per cento e passati da 286 a 305 strutture, a dimostrazione della capacità imprenditoriale femminile di cogliere le opportunità offerte dal settore. La presenza delle donne nei campi sta trasformando il lavoro agricolo, con attività che spaziano dall'allevamento alla coltivazione, dal florovivaismo all'agriturismo, dalla trasformazione dei prodotti alla vendita diretta, fino alle attività sociali come fattorie didattiche, agriasili e progetti di inclusione lavorativa per donne in difficoltà, spesso vittime di violenze e soprusi.Per quanto riguarda i giovani imprenditori agricoli, in Puglia il 15,3 per cento delle aziende è biologico e il 23 per cento opera nel settore zootecnico, con soluzioni green in grado di garantire cibo ed energia in una fase segnata dalla crisi internazionale, dal blocco delle forniture di materie prime e dalla pressione sui costi energetici. Investire sui giovani significa rafforzare il futuro e la sovranità alimentare del Paese, anche alla luce del livello di formazione, visto che il 49,7 per cento dei giovani capi azienda possiede un diploma di scuola superiore e il 19,4 per cento una laurea, come rileva Coldiretti. Le imprese agricole giovanili si distinguono inoltre per dimensioni e qualità, con una maggiore propensione alla digitalizzazione, all'innovazione e alla professionalità, e una superficie media di 18,3 ettari rispetto ai 10,7 ettari della media nazionale.Il 12 per cento delle imprese agricole giovanili svolge attività connesse ed è protagonista del modello di agricoltura multifunzionale, con effetti positivi sull'ambiente e sulla collettività, dalla produzione di energie rinnovabili all'agricoltura sociale, precisa Coldiretti. Per sostenere donne e giovani Coldiretti propone un piano articolato che punti su formazione, semplificazione, strumenti flessibili di accesso al lavoro e incentivi mirati a favorire investimenti rapidi in innovazione, con l'obiettivo di rilanciare l'agricoltura regionale sul piano economico e sociale. Le crisi degli ultimi anni hanno infatti confermato che l'agricoltura è centrale non solo per la tutela della salute e dell'ambiente, ma anche per la sicurezza degli approvvigionamenti alimentari e la difesa della sovranità alimentare.