Scuola: ad Altamura previsti due nuovi Istituti comprensivi

La Regione Puglia ha approvato il piano di dimensionamento scolastico per l'anno 2024/2025 che prevede un taglio di 44 autonomie, in base alle norme del decreto interministeriale e al 'milleproroghe'. Inizialmente, prima del 'milleproroghe', il taglio previsto in Puglia era di 58 autonomie, poi diminuite a 44. Degli accorpamenti, ben 42 sono nel primo ciclo (primaria e secondaria di primo grado).. Di uno si sapeva perché era previsto già da quest'estate: l'accorpamento tra il 6° circolo didattico "Don Lorenzo Milani" e la scuola secondaria di primo grado "Padre Pio". A sorpresa, invece, la Regione ha deciso anche l'accorpamento tra il 1° circolo didattico "IV Novembre" e la scuola secondaria di primo grado "Mercadante". Questo secondo accorpamento è stato proposto dalla Città metropolitana di Bari ed è stato accolto dalla Regione.In questo modo ad Altamura vengono meno due autonomie scolastiche. Nelle quattro scuole che si accorpano (Don Milani - Padre Pio; IV Novembre - Mercadante) le dirigenze scolastiche passano da 4 a 2; lo stesso accade per i direttori dei servizi generali e amministrativi (Dsga), da 4 a 2. Invece restano immutati gli organici, che sono definiti in base alla popolazione scolastica, e la situazione non cambia nemmeno per i bambini e gli alunni iscritti a questi istituti scolastici.Nei prossimi giorni Altamuralife approfondirà questo tema, alla luce delle importanti novità.