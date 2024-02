L’offerta formativa dell’ITES “Francesco Maria Genco” si arricchisce

Amministrazione Finanza e Marketing che permette di acquisire competenze specifiche nel campo dei sistemi informativi aziendali e dei macrofenomeni economici nazionali e internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali e degli strumenti del marketing e dei prodotti assicurativo-finanziari;

Relazioni Internazionali per il marketing volto ad acquisire competenze linguistiche orientate al marketing e alla realtà politica internazionale;

Sistemi Informativi Aziendali (che oltre al percorso quinquennale avrà un percorso quadriennale di nuova sperimentazione) sviluppa competenze specifiche relative alla organizzazione e controllo delle informazioni aziendali mediante l'utilizzo di tecnologie digitali, alla valutazione, alla scelta e adattamento dei software applicativi, alla realizzazione di nuove procedure.

L'Offerta formativa dell'ITES "Francesco Maria Genco" prevede due indirizzi di studio: Turismo e Amministrazione Finanza e Marketing.L'indirizzo(che avrà sia il percorso quinquennale sia il quadriennale di nuova sperimentazione) sviluppa competenze specifiche nelle imprese del settore turistico e interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico e ambientale.L'indirizzoprevede un biennio comune che si divide al triennio in tre articolazioni:Il titolo di studio conseguito in ciascun indirizzo consente l'accesso a qualsiasi facoltà universitaria, alla partecipazione ai concorsi per le accademie militari, all'istruzione e alla formazione tecnica superiore. Permette, altresì, un ingresso diretto al mondo del lavoro con valide competenze acquisite sia teoriche sia pratiche nel settore aziendale, assicurativo, finanziario, informatico e turistico.L'ITES 'Genco' propone,. Propone progetti inerenti alle discipline di studi, viaggi di istruzione e pone attenzione ai linguaggi trasversali: giornalismo, teatro, musica. Permette di ottenere, inoltre, certificazioni informatiche e linguistiche, è ente formatore Cisco Academy e test center ICDL.L'ITES "Genco" viene incontro a tutte le esigenze degli alunni attraverso piani di studio individualizzati e corsi serali di II livello, questi ultimi con flessibilità di orario e di programmi. Quella dell'ITES "Genco" è una didattica al passo con i tempi, anche grazie a servizi, risorse e strutture efficienti, in continuo aggiornamento, grazie ai nuovi corsi quadriennali a cui è possibile iscriversi per il prossimo anno scolastico.Le iscrizioni on line per l'a.s. 2024/25 sono accessibili fino al 10 febbraio. La segreteria della scuola è disponibile a fornire supporto nelle ore mattutine e il mercoledì dalle 16,00 alle 18,00.(indirizzo Turismo quadriennale e Articolazione Sistemi informativi aziendali quadriennale) sono inseriti nella nuova filiera formativa integrata nell'ambito tecnologico-professionale promossa dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, in collaborazione con due ITS Academy pugliesi (ITS Apulia Digital Maker, ITS Istituto Tecnico Superiore Regionale per il Turismo – Puglia ) e con vaie aziende leader del settore informatico e del settore turistico. Hanno l'obiettivo di offrire agli studenti una formazione vicina alle esigenze del mondo del lavoro che agevoli, al contempo, la prosecuzione degli studi nei percorsi di istruzione terziaria degli ITS Academy, ma anche nei percorsi universitari. Questa scelta prevede una rivisitazione del curricolo in termini di specificità, motivazione e didatticamente efficaci, al fine di raggiungere gli obiettivi di apprendimento del corrispondente corso quinquennale; il Consolidamento delle esperienze on the job; il Potenziamento delle discipline STEM; l'Inizio delle attività di PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento) a partire dal secondo anno; il Processo di internazionalizzazione, didattica laboratoriale, adozione di metodologie innovative; lezioni ed attività con il coinvolgimento di esperti provenienti dal mondo del lavoro.Per ulteriori informazioni: