Vincenzo Schettini, il prof che piace a ragazzi e genitori

Genuino e coinvolgente. Generatore positivo di entusiasmo. Mette d'accordo ragazzi e genitori perché piace agli uni e agli altri. Vincenzo Schettini, il prof di fisica più conosciuto d'Italia, ha tenuto una "lezione - show" al Teatro Mercadante di Altamura, in un'iniziativa organizzata da Officine Zeta.Sta girando le città italiane per presentare il suo secondo libro, "Ci vuole un fisico bestiale", che è il seguito di "La fisica che ci piace". Libri molto venduti, a conferma della sua particolare predisposizione a entrare subito in sintonia con gli studenti. In classe e sui social spiega la fisica con un approccio concreto e pratico e riesce a farsi apprezzare anche da mamme e papà che numerosi accompagnano i figli (di scuola media e scuole superiori) a vederlo e ascoltarlo. Lo stesso è avvenuto ad Altamura. Il suo spettacolo è stato istruttivo e divertente, in alcuni momenti anche emozionante per i bei pensieri rivolti alla madre e alla forza delle donne in generale.Per non parlare poi della fila al firma-copie al banchetto allestito da Feltrinelli Point. Insomma, tutti pazzi per il prof e immancabili selfie e dediche sui suoi libri.Altamuralife gli ha rivolto qualche domanda per conoscere il segreto del suo successo che lui si spiega principalmente con il suo modo di fare sincero e con l'attenzione agli studenti.