Contributi per l'acquisto di materiale scolastico, quasi mille domande

Sul portale istituzionale del Comune di Altamura sono stati pubblicati gli elenchi degli ammessi e degli esclusi (per presentazione fuori termine o mancanza requisiti) per l'avviso pubblico con cui vengono assegnati contributi per l'acquisto di corredo scolastico. Il bando era rivolto alle famiglie con figli minori in età scolare, frequentanti nell'anno scolastico 2023/2024 le scuole primarie e secondarie di I grado. Erano previsti anche requisiti Isee.Per gli ammessi: il requisito è di 50 euro per famiglie con un alunno frequentante; 100 euro per famiglie con due alunni; 150 euro per famiglie con tre o più minori frequentanti. Sono stati messi a disposizione dal Comune 50.000 euro.La partecipazione è stata ampia. Sono arrivate quasi 1000 domande, 987 per la precisione. Dopo l'istruttoria svolta dal Servizio Sociale e dal Servizio Pubblica Istruzione, risultano 862 ammesse e 125 non ammesse.Il contributo potrà essere utilizzato entro il 29 febbraio e solo presso una delle 11 librerie convenzionate, inserite nell'avviso pubblico del Comune.