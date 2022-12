Una strepitosa Leonessa batte 3-0 il Turi

Una squadra solida, compatta, quasi perfetta, quella scesa in campo al Palasport "Cupola" in via Piccinni per la Leonessa che ha schiacciato in tutto e per tutto il Turi in occasione dell'ottava giornata di campionato di Serie C con il punteggio di 3-0 e i parziali di 25-8, 25-10, 25-17.CRONACA – Se alla vigilia, quella tra Leonessa e Turi pareva essere una sfida equilibrata con due squadre di vetta messe faccia a faccia per la corsa alla promozione, i pronostici sono stati sin da subito grazie al buon approccio del solito sestetto di Claudio Marchisio che scende in campo consapevole dell'importanza della gara e pronta a dimostrare il proprio valore in campo. Ad evidenziarlo, l'avvio della gara e del primo set che "pronti, partenza, via" e vede già un break di 9-0 della Leonessa. Un parziale sin da subito pesante che spezza le gambe alle ragazze del Turi, ma soprattutto a scaldare gli animi degli spalti che incitano alla perfezione le ragazze in campo. E i risultati si vedono subito, con la Leonessa che concede, solo 8 punti in tutto il set. Un vantaggio che passa da +9 a +13 e in men che non si dica a + 16, 22-6. Un parziale lascia ben poco da descrivere e che anticipa già ciò che accadrà poi nel set successivo.Nel secondo set, infatti, le biancorosse dominano ancora la scena, anche se il Turi in campo prova a metterci più "le mani" cercando di evitare la disfatta totale. Nel set in questione, però, il lavoro riesce solo in parte. Le turesi reggono il colpo sotto 4-0, passando anche per la prima volta nella gara in vantaggio per 6-7. Chiamato il time-out da mister Marchisio, però, la Leonessa entra con una fame diversa, consapevole di quanto ancora ci sia da fare per portare a casa i tre punti. Rientrate in campo, la Leonessa pareggia e rimonta, 10-7, e dopo qualche break bloccato in avvio scappa. Dal 12-9, la Leonessa mette a segno 6 punti consecutivi, e neanche un time-out riesce a interrompere la serie di battute biancorosse. Il punto numero 10 del Turi passa inosservato, finisce 25-10 il secondo terzo di gara e sfida si mette più che in discesa per le biancorosse.Spesso, a questo punto della gara, si è parlato di set "inedito" in questa stagione. La Leonessa ha spesso reagito al meglio agli avvii magari complicati delle uscite precedenti. In questo caso anche se con un parziale più "equilibrato", per quanto un +8 possa esserlo, la Leonessa domina anche il terzo set a tal punto da non sembrare ancora una volta mai in difficoltà. Il break, in questo caso, tarda ad arrivare. Un accenno di break si interrompe sul 5-3, ma il vero colpo alla gara (o più che altro al set) arriva subito dopo il punto del Turi che la Leonessa trasforma in energia per mandare sul 9-4 il punteggio sul tabellone. Le ospiti accusano il colpo e la Leonessa mette a segno altri break pesanti, aumentando il divario tra sé e le avversarie. Un time-out ritarda il 15-5, +10, e a questo punto la Leonessa molla la presa e si lascia "prendere". Sul 19-14, Marchisio torna a fare sul serio, e la scossa la dà la capitana Paola Nuzzi, che rientrata in campo sigla il punto successivo e riaccende l'animo biancorosso che finirà sì balbettando (perdendo anche il primo set-point), ma comunque ampliando il margine ad un più netto +8 per il 25-17 finale.Ad attendere la Leonessa, ora, la trasferta a Bari contro la Don Milani, per l'ultimo viaggio del 2022 prima dell'ultima uscita dell'anno, in casa, contro il Potenza. La classifica dice primato a punteggio pieno (24 punti in 8 gare), ma il cammino e ancora lungo, con un formato che ha visto allungare a 24 le gare stagionali della stagione regolare, in cui tutto potrà ancora succedere.