Impianti sportivi, riapre la Cupola

8 foto Inaugurazione del palazzetto

Dopo un lunghissimo tempo, interamente ammodernato, torna all'utilizzo sportivo il palazzetto a forma di cupola, e così chiamato, in contrada Pacciarella (adiacente l'altro impianto sportivo) e viale Padre Pio. La "bomboniera" è un luogo ricco di ricordi per gli appassionati di sport, soprattutto di pallavolo, la "bolgia" dove si vissero intense stagioni prima della costruzione del palazzetto dello sport in via Manzoni.Due gli appalti per restituire questo luogo alla città. Il primo di rifacimento edile dopo l'abbandono della vecchia "cupola"; il secondo per una serie di opere interne (il completamento delle finiture degli spogliatoi, dei servizi igienici e dei locali di servizio, il rifacimento della pavimentazione dell'area di gioco, il miglioramento del comfort acustico, la fornitura degli arredi e della gradonata e la sistemazione esterna con la realizzazione della separazione degli accessi per gli spettatori e per gli atleti).Ieri si è tenuto il simbolico taglio del nastro da parte della sindaca Rosa Melodia e della giunta, insieme al dirigente ai lavori pubblici Biagio Maiullari e ai tecnici del Comune che hanno curato gli atti. Presenti anche i rappresentanti di associazioni sportive (pallavolo e pallacanestro). La sindaca ha ringraziato tutti coloro che nel tempo si sono adoperati per creare questo nuovo impianto con cui si incrementa la dotazione di spazi per le attività sportive e per le numerose associazioni. Un'importante valvola di sfogo, considerando anche l'indisponibilità del palazzetto dello sport in via Manzoni, da marzo adibito a centro vaccinale.La Leonessa Volley ha annunciato il primo appuntamento: il 23 ottobre si terrà un triangolare con lo scopo di divulgare le attività di Unipancreas, l'associazione impegnata nella lotta al tumore al pancreas.