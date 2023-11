Via Manzoni, primi interventi sugli alberi

Quando ormai pochi ci credevano, i lavori in via Manzoni sono iniziati. Un'opera attesa da moltissimo tempo perché è completamente saltato l'equilibrio urbano tra i pini messi a dimora negli anni '90, la strada e i marciapiedi che sono pieni di dissesti. Situazione impraticabile già da anni che richiedeva interventi necessari anche perché le radici .La prima fase dei lavori riguarda proprio la sistemazione delle alberature. I pini dovranno essere tutti abbattuti e saranno sostituiti con altri tipi di piante, più idonei ad un contesto urbano. Già qualche anno fa alcuni pini erano stati abbattuti ma ciò non è stato sufficiente per risolvere il problema. Ha iniziato proprio dal verde pubblico la ditta che ha vinto l'appalto del Comune per la riqualificazione dell'asse viario di via Manzoni, nel tratto compreso fra via Carpentino e piazza De Napoli.E' sempre un dispiacere vedere alberi che dovranno essere abbattuti ma c'è stato tutto uno studio di tecnici specializzati (agronomi arboricoltori) che hanno stabilito la pericolosità della situazione attuale. Ad ogni modo il verde non sparirà in via Manzoni perché saranno messi a dimora altri tipi di alberi.