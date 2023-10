Lavori in via Manzoni, si riorganizza il mercato del sabato

Entro la fine di ottobre parte il cantiere per la riqualificazione di via Manzoni, nel tratto alberato tra via Carpentino e piazza De Napoli, per la rimozione dei pini che con le radici hanno provocato dissesti al piano viabile, la sostituzione con altre piante, il rifacimento della pavimentazione stradale e la realizzazione di una pista ciclabile. In questa parte della strada, per circa un chilometro, non si potrà tenere il mercato.L'altro pomeriggio al Comune si è tenuta una riunione in cui il Sindaco Petronella, la Vicesindaca Miglionico, l'Assessore Lorusso con delega all'area mercatale, il Comandante di Polizia locale Maria Paola Stefanelli, il Dirigente del VI Settore Biagio Maiullari e i funzionari dei servizi comunali hanno incontrato le associazioni di categoria dei commercianti ambulanti, interessati nell'area mercatale. Si procederà a uno spostamento temporaneo.A partire da sabato 4 novembre 2023, il mercato si terrà in forma alternata solo nel tratto che va da piazza De Napoli in giù, per poter garantire libero accesso ai lavori nel tratto antecedente. Pertanto, gli uffici stanno prevedendo lo spostamento temporaneo di circa cento posteggi nell'unica area disponibile e libera che si andranno ad alternare a quelli già presenti, tra un sabato e quello successivo, sino al termine del cantiere."L'attività prevista con i lavori pubblici necessari - ha commentato il sindaco Petronella, durante l'incontro - non può fermare l'attività mercatale. Questa è una soluzione temporanea, in quanto da parte nostra c'è il massimo impegno e la collaborazione nell'avanzare e valutare proposte che possano garantire il lavoro ai commercianti, facendo sempre attenzione alla sicurezza e all'ordine pubblico, coordinato e gestito con cura dalla Polizia locale".