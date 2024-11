Ripresi i lavori in via Manzoni, termineranno a fine anno

Sono ripresi i lavori nella scorsa settimana i lavori sull'asse viario in via Manzoni dove è stato effettuato un intervento di riqualificazione urbana tramite riduzione delle superfici asfaltate e incremento di quelle drenanti. Sono stati effettuati il rifacimento dei marciapiedi che erano stati dissestati dalle radici degli alberi, la sostituzione della pubblica illuminazione, la messa a dimora di nuove alberature (bagolari, aceri campestri, tigli, alberi di Giuda "cercis siliquastrum"), la creazione di spazi pedonali e ciclabili, ecc.Durante gli scavi, nel tratto finale in prossimità di piazza De Napoli è stata rinvenuta una cisterna per la raccolta di acque piovane e ciò ha comportato una sospensione dei lavori, al fine di ottemperare agli adempimenti della Soprintendenza di Bari. Questo comporta uno slittamento della conclusione del cantiere che è prevista entro la fine dell'anno.Resteranno in vigore le disposizioni sulla sosta e sul transito dei veicoli che sono state stabilite per l'esecuzione dei lavori.