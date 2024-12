In centro oggi sospensione dell'erogazione dell'acqua

Per lavori in corso Federico II. Le vie interessate

Per eseguire una manutenzione straordinaria della condotta in Corso Federico II di Svevia, oggi Aqp - Acquedotto Pugliese sospenderà temporaneamente la normale erogazione idrica il 16 dicembre 2024 nel perimetro individuato dalle seguenti vie: via Vittorio Veneto, via dei Mille, piazza Zanardelli, via XX Settembre, corso Umberto I, corso Vittorio Emanuele II, piazza Unità d'Italia. La sospensione avrà la durata di 7 ore, a partire dalle ore 9:00 con ripristino alle ore 16:00.Ulteriori dettagli nell' articolo di Altamuralife in cui abbiamo dato notizia nei giorni scorsi (foto di archivio)