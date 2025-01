Aqp: interruzione idrica in alcune vie per due giorni

Con avvisi che sono stati affissi sui muri, Acquedotto Pugliese ha comunicato ai residenti di alcune vie del centro storico che per due giorni (sia oggi che domani 30 gennaio) è prevista una sospensione temporanea dell'erogazione dell'acqua. L'orario indicato è dalle 7 alle 17.Sono interessate le utenze di piazza Matteotti, via Melodia, via Giuseppe Luciani, via Già Corte d'Appello, via Pasquale Caso.